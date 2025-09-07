Грузия вкара три гола на България в Световна квалификация в група "Е"

Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година, втори кръг в група "Е": Грузия – България 3:0 (2:0) Голмайстори: 1:0 Хвича Кварацхелия 30, 2:0 Ника Гагнидзе 44, 3:0 Жорж Микаутадзе 66 По-късно днес: Турция – Испания Класиране: 1. Испания 1 1 0 0 3:0 3 точки 2. Турция 1 1 0 0 3:2 3 3. Грузия 2 2 0 1 5:3 3 4. България 2 0 0 2 0:6 0 Програма за третия кръг - на 11-и октомври 2025-а година: 21:45 часа: Испания – Грузия 21:45 часа: България – Турция