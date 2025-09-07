Подробно търсене

Грузия вкара три гола на България в Световна квалификация в група "Е"

Спец. кор. на БТА Атанас Василев
БТА, Тбилиси (7 септември 2025 година) Халфът Георги Кочорашвили стреля към вратата на България по време на Световната квалификация в група "Е"
Тбилиси,  
07.09.2025 17:54
 (БТА) 
Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година, втори кръг в група "Е":
Грузия – България			3:0 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Хвича Кварацхелия 30, 2:0 Ника Гагнидзе 44, 3:0 Жорж Микаутадзе 66

По-късно днес:
Турция – Испания

      Класиране:
1. Испания 	1	1	0	0	3:0	3 точки
2. Турция	1	1	0	0	3:2	3
3. Грузия	2	2	0	1	5:3	3
4. България	2	0	0	2	0:6	0

Програма за третия кръг - на 11-и октомври 2025-а година:
21:45 часа: Испания – Грузия
21:45 часа: България – Турция

/АВ/

