Макс Ферстапен спечели Гран при на Италия във Формула 1

Макс Ферстапен спечели състезанието за Голямата награда на Италия, 16-ти кръг от шампионата във Формула 1. Нидерландецът измина 53 обиколки на пистата "Монца" за 1:13:24.325 часа и постигна 66-та победа в своята кариера.

Пилотът на Ред Бул започна от първа позиция в днешната надпревара, два пъти си размени мястото с Ландо Норис в серията от изпреварвания в самото начало на състезанието.

Норис от отбора на Макларън приключи на втора позиция в класирането в Италия, изоставайки на 19.207 секунди след победителя. Трети се нареди неговият съотборник Оскар Пиастри, финиширал на 21.351 секунди зад Макс Ферстапен.

Австралийският пилот успя да изпревари Ландо Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала. След това от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис.

Миналогодишният победител на "Монца" Шарл Льоклер от тима на Ферари остана на четвърто място, докато бившият световен първенец и негов настоящ съотборник Люис Хамилтън се изкачи до шеста позиция в крайното класиране, след като изтърпя наказание по време на старта на днешната надпревара.

В генералното класиране в шампионата продължава да води Оскар Пиастри с 324 точки, пред Ландо Норис с 293. Ферстапен, който има минимални шансове да защити световната си титла, заема третата позиция с 230 спечелени точки. Макларън е убедителен лидер в подреждането при конструкторите с 617 точки.

Шампионатът във Формула 1 продължава на 21 септември в Баку, Азербайджан.