Уилям Чолов дебютира с победа на Световното първенство по бокс

Уилиам Чолов направи силен дебют на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София се класира за осминафиналите след обрат над японеца Го Вакая.

В категория до 80 килограма българинът стигна до успех с 5:0 гласа и на 9 септември ще се изправи срещу Аминиаси Саратибау от Фиджи.

Чолов, който е многократен европейски и световен медалист при подрастващите, влезе малко по-плахо в срещата. Той отстъпи в първия рунд, но се разигра във втория и изравни резултата. Така всичко опря до третата част, която бе спечелена категорично от българския национал. Чолов показа много по-голяма класа и пласира серия от комбинации, за да вземе победата срещу вицешампиона от Световната купа.

Довечера ще има още един мач с българско участие. Викторио Илиев в категория до 65 килограма, също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.