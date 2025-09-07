Задържани са 33-ма, а повече от 600 са проверени при полицейска операция след смъртта на млад мъж в Ботевград, каза министър Митов

Задържани са 33-ма, а повече от 600 са проверените лица при започнала полицейска операция след смъртта на млад мъж в Ботевград. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването „На фокус“ по Нова телевизия. Преди дни жители на Ботевград протестираха заради смъртта на мъжа и заради липсата на ефективни мерки срещу разпространението на наркотици в техния квартал. Това, което трябва да се направи от полицията, ще бъде направено, увери министър Митов и посочи, че целият криминален контингент ще бъде не само профилактиран, а и ще бъдат взети строги мерки.

Не знаем дали става дума за фентанил, трябва да бъде установено, каза още министър Даниел Митов в отговор на въпрос дали в града се продава веществото. Фентанилът е много опасно вещество, което, примесено с друг наркотик или предозирано, може да причини смърт.

Министър Митов изрази убеждението си, че полицията бързо ще се справи с обстоятелствата, както и че местните хора виждат работата на полицаите на място. По думите му в продължение на много време не са взимани мерки. Сега събираме парченцата, на нещо, което е било зле управлявано през годините, коментира министърът.

По времето на Бойко Рашков и Иван Демерджиев като министри са заловени в държавата по-малко от 15 килограма кокаин, каза още министър Митов и посочи, че сега за осем месеца са заловени близо 400 кг кокаин. Мога да кажа, че тогава нищо не е правено или е имало "чадър" върху контрабандата и пазара на кокаин в България, добави той.

На 2 септември от МВР съобщиха, че се предприемат допълнителни мерки за сигурност на територията на община Ботевград заради възникнало предишния ден напрежение сред жители на ромската общност и във връзка със смъртта на наркозависим мъж.