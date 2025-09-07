Испанецът Алекс Маркес спечели Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк

Алекс Маркес от "Грезини Рейсинг" сложи край на серията без загуба на брат си Марк, за да спечели домашното Гран При на Каталуня по мотоциклетизъм на писта, реабилитирайки за това, че изпусна лидерската позиция в спринта в събота.

Той измина 24-е обиколки за 40:14.093 минути и стигна до едва втори успех в кариерата си. Брат му финишира с пасив от 1.740 секунда.

Марк Маркес беше спечелил последните 15 спринта и състезания и ако беше победител днес, щеше да има възможността да завоюва предсрочно седма титла на домашната писта на "Дукати" на Гран При на Сан Марино следващия уикенд.

Но Алекс Маркес имаше други планове и промени сценария. Така седем кръга преди края, преднината на Марк Маркес в шампионата беше намалена до 182 точки, което означава, че най-ранно може да си осигури предсрочно титлата на Гран При на Япония по-късно този месец.

Италианецът Енеа Бастианини от "Tech3" се класира трети с изоставане от 5.562 секунди, за да си осигури първи подиум с отбора, докато Педро Акоста (Испания) с "KTM" и Фабио Куартараро (Франция) с "Ямаха" допълниха челната петица.

В генералното подреждане при пилотите Марк Маркес има 487 точки на върха, Алекс Маркес е с 305, а трета позиция заема Франческо Баная (Италия) с "Дукати" с 237.

По-рано днес испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуня в Мото 2, сънародникът му Анхел Пикерас триумфира в Мото 3.