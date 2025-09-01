Рандал Коло Муани ще играе в Тотнъм под наем до края на сезона

Френският нападател Рандал Коло Муани ще премине в Тотнъм под наем до края на сезона, съобщи журналистът Дейвид Орнстийн.

Ръководството на "шпорите" се е разбрало за трансфера с шампиона на Европа Пари Сен Жермен В сделката обаче няма опция за откупуването на 26-годишния футболист и той ще се завърне в Париж след края на сезона.

Рандал Коло Муани премина в Пари Сен Жермен преди точно две години, когато бе закупен за 95 милиона евро от състава на германския Айнтрахт Франкфурт. Той обаче не успя да се наложи в тима на Луис Енрике и през втората половина от миналия сезон игра под наем в италианския Ювентус. За "бианконерите" той вкара 10 гола и добави три асистенции в 22 мача.

Тотнъм записа две победи и една загуба в първите си три мача от Висшата лига този сезон, но тимът разполага само с един здрав играч за върха на нападението в лицето на Ричарлисон, тъй като Доминик Соланке е с травма в глезена и не е ясно колко време ще отсъства.