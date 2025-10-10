Британски съд оправда мъж, горил Корана

Активисти във Великобритания приветстваха успешното обжалване на присъдата на мъж, изгорил Корана в Лондон като "важна победа за свободата на словото“, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Хамит Кошкун бе признат за виновен по-рано тази година за нарушаване на обществения ред на религиозна основа, след като крещя "По дяволите, исляма“, докато държеше религиозен текст пред сградата на турското консулство в британската столица през февруари.

С подкрепата на защитиници на свободата на словото, присъдата на 51-годишния мъж беше отменена, след като съдия от Кралския съд в Саутуорк днес отсъди в негова полза. Съдията заяви, че въпреки че горенето на книга с подобно религиозно значение може да е нещо, което "много мюсюлмани намират за силно разстройващо и обидно“, правото на свобода на словото "трябва да включва правото да изразиш гледна точка, която обижда, шокира и разстройва“.

Магистратът постанови също, че Кошкун е действал сам и не е насочил "политическата си реч или поведение“ към конкретен човек.