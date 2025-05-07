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Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София

Мирослав Димитров
Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София
Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби Славия - Локомотив София
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
07.05.2025 16:59
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 34 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025:
 
10 май 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
 
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
11 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
 
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
 
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград
 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Кристиян Николов Колев
 
СН:    Никола Петров Джугански     
 
11 май 2025 г., неделя, 20:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
 
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
13 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
 
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
 
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
13 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918
 
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев
 
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
14 май 2025 г., сряда, 17:45 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД
 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев
 
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
14 май 2025 г., сряда, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Димитър Русанов Русев
 
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/МД/

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