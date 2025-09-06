Консервативен лидер иска помощ от германската левица срещу "Алтернатива за Германия"

Германският консервативен блок се нуждае от помощта на партиите от левицата в борбата си срещу крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ), заяви днес водещ депутат, цитиран от ДПА.

Йенс Шпан, лидерът на парламентарната група на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС), заяви в интервю за в. "Франкфуртер Алгемайне Зонтагсцайтунг", че формацията е под заплаха от АзГ.

"Понякога искам да призова колегите ми от лявоцентристкия спектър: Всеки, който иска АзГ да остане малка, е в негов интерес да има силен Съюз" ХДС/ХСС, каза Шпан.

"Вижте във Франция и Нидерландия - фактът, че буржоазните консервативни партии бяха смазани, засили крайната десница", добави той.

"Алтернатива за Германия" завърши на второ място след консервативния блок на парламентарните избори през февруари и сега е най-голямата опозиционна партия, въпреки че е в радара на вътрешното разузнаване за предполагаеми дясноекстремистки тенденции.

Християндемократите управляват в коалиция с лявоцентристката Германска социалдемократическа партия. Шпан отхвърли обвиненията на левицата, че партията му иска да се отметне от ангажимента, поет от германските партии, да не работят с АзГ.