Смъртта на кандидати от "Алтернатива за Германия" за местни избори в германска провинция породи спекулации

Анелия Пенкова
Смъртта на кандидати от "Алтернатива за Германия" за местни избори в германска провинция породи спекулации
Съпредседателката на АзГ Алис Вайдел (Soeren Stache/DPA via AP, Pool, File)
Дюселдорф,  
04.09.2025 13:41
 (БТА)

Изборните власти в Западна Германия опитват да успокоят спекулациите в интернет, предизвикани от смъртта на няколко кандидати на местни избори от крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА.

Местните избори ще се произведат на 14 септември в Северен Рейн-Вестфалия, най-гъсто населената провинция в Германия. През последните дни предизборната кампания бе доминирана от новините за смъртта на няколко кандидати от АзГ, а съпредседателката на партията Алис Вайдел и милиардерът и поддръжник на партията Илон Мъск изтъкнаха този проблем в "Екс". 

Говорител на избирателната комисия на провинцията заяви пред ДПА, че броят на смъртните случаи сред кандидатите "не е значително по-висок" от този в предишни кампании. Според официални данни 16 кандидати са починали по време на предизборната кампания, от които седем са от АзГ. За четири случая полицията вече изключи неестествени причини за смъртта. Въпреки това никоя друга партия не е имала повече от един починал кандидат.

Смъртта на кандидат може да доведе до това властите да бъдат принудени да отпечатат нови бюлетини или да организират специални избори, които в някои случаи могат да се произведат в деня на изборите.

/ГГ/

Към 14:15 на 04.09.2025 Новините от днес

