Допитване сочи, че 68% от германците очакват партия "Алтернатива за Германия" да има регионален премиер през 2026 г.

Общо 68 % от участниците в социологическо проучване очакват политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да поеме ръководството на поне една федерална провинция на изборите през 2026 г., предаде ДПА, като се позова на оповестени днес данни от допитване на института ИНСА по поръчка на в. "Билд ам Зонтаг".

През 2026 г. ще има избори в германските провинции Берлин, Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфалц, Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания.

Според допитването 43% от анкетираните очакват АзГ да има регионален премиер в поне една федерална провинция, докато 25% казват, че очакват политик от партията "Алтернатива за Германия" да бъде премиер в няколко федерални провинции.

Общо 19% не вярват, че представител на АзГ ще стане регионален премиер, докато 13% нямат мнение или не са отговорили.

Около 47% от анкетираните казват, че са против това консервативните Християндемократически съюз (ХДС) и баварската партия Християнсоциален съюз (ХСС) да си сътрудничат с "Алтернатива за Германия", но около 40% са против тази така наречена предпазна стена пред евентуално сътрудничество с крайнодясната партия. Близо 6% не се интересуват от този въпрос, а 7% не дават ясен отговор.

В резолюция от 2018 г. ХДС отхвърли потенциални коалиции и подобни форми на сътрудничество както с АзГ, така и с крайнолявата формация "Левите", припомня ДПА.