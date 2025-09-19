Подробно търсене

Броят на членовете на германската партия "Левите" се е удвоил на фона на изборни успехи

Виктор Турмаков
Броят на членовете на германската партия "Левите" се е удвоил на фона на изборни успехи
Броят на членовете на германската партия "Левите" се е удвоил на фона на изборни успехи
Германският бундестаг. Снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
19.09.2025 22:48
 (БТА)

Германската партия "Левите" е удвоила броя на членовете си до 120 000 души само за няколко месеца, предаде ДПА, позовавайки се на вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Само през тази година 64 000 души са се присъединили към крайнолявата партия, която имаше едва 50 800 члена в края на 2023 г.

"Начинът, по който водим политиката и по който говорим с народа, набира популярност", заяви пред изданието съпредседателката на партията Инес Швертнер.

След като се разцепи през 2023 г. и падна до едноцифрени показатели в проучванията на общественото мнение, ПП "Левите" отбелязва възраждане през последните месеци, като получи 8,8% на парламентарните избори в страната през февруари и завършвайки първа в Берлин.

Партията се възползва от острия спад на доверието към двете традиционни политически партии в страната – лявоцентристката Германска социалдемократическа партия и консервативния съюз между партията на канцлера Мерц – Християндемократически и баварската му посестрима партия Християнсоциален съюз.

Трите партии в момента са съставили управляваща коалиция след изборите през февруари.

Опозиционните партии "Алтернатива за Германия" и "Зелените" също отчитат увеличаване на членската си маса.

"Зелените" в момента имат малко по-малко от 170 000 членове, отбелязва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Това е с 40 000 души повече в сравнение с края на миналата година, когато предишната управляваща коалиция в Германия се разпадна.

"Алтернатива за Германия" в момента има 70 000 членове, заяви говорител на партията пред ДПА - приблизително удвоявайки членската си маса в сравнение с преди две години.

/ПЙ/

Свързани новини

17.09.2025 11:25

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" за първи път оглави национално проучване

Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА. Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.
14.09.2025 06:18

Близо 14 милиона избиратели гласуват днес на местни избори в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия

Около 13,7 милиона избиратели са призовани да гласуват на днешните местни избори в най-гъсто населената провинция в Германия - Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА.Те ще определят кой ще взема решенията на местно и общинско равнище през следващите пет години. Изборните секции отварят в 8 ч. местно време (9 ч. българско).
20.08.2025 07:40

Проучване: Две трети от германците подкрепят спирането на износа на оръжие за Израел

Почти две трети от германците подкрепят решението на канцлера Фридрих Мерц да спре частично износа на оръжие за Израел, показват резултатите от проучване на ЮГов, проведено за ДПА.
17.08.2025 07:39

Допитване сочи, че 68% от германците очакват партия "Алтернатива за Германия" да има регионален премиер през 2026 г.

Общо 68% от участниците в направено наскоро допитване очакват политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да поеме ръководството на федерална провинция през следващата година. Това предаде ДПА, като се позова на публикуваните днес данни от допитването на института за изследване на общественото мнение ИНСА за вестник "Билд ам зонтаг".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:16 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация