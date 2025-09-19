Броят на членовете на германската партия "Левите" се е удвоил на фона на изборни успехи

Германската партия "Левите" е удвоила броя на членовете си до 120 000 души само за няколко месеца, предаде ДПА, позовавайки се на вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Само през тази година 64 000 души са се присъединили към крайнолявата партия, която имаше едва 50 800 члена в края на 2023 г.

"Начинът, по който водим политиката и по който говорим с народа, набира популярност", заяви пред изданието съпредседателката на партията Инес Швертнер.

След като се разцепи през 2023 г. и падна до едноцифрени показатели в проучванията на общественото мнение, ПП "Левите" отбелязва възраждане през последните месеци, като получи 8,8% на парламентарните избори в страната през февруари и завършвайки първа в Берлин.

Партията се възползва от острия спад на доверието към двете традиционни политически партии в страната – лявоцентристката Германска социалдемократическа партия и консервативния съюз между партията на канцлера Мерц – Християндемократически и баварската му посестрима партия Християнсоциален съюз.

Трите партии в момента са съставили управляваща коалиция след изборите през февруари.

Опозиционните партии "Алтернатива за Германия" и "Зелените" също отчитат увеличаване на членската си маса.

"Зелените" в момента имат малко по-малко от 170 000 членове, отбелязва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Това е с 40 000 души повече в сравнение с края на миналата година, когато предишната управляваща коалиция в Германия се разпадна.

"Алтернатива за Германия" в момента има 70 000 членове, заяви говорител на партията пред ДПА - приблизително удвоявайки членската си маса в сравнение с преди две години.