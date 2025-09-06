Декларацията за военно сътрудничество между Хърватия и Словения е насочена срещу Сърбия, заяви сръбският президент

Сръбският президент Александър Вучич каза днес, че подписаната декларация за военно сътрудничество между Хърватия и Словения е неприятелска по отношение на Сърбия и той ще се опита да разговаря по този въпрос с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи агенция ТАНЮГ.

„Притеснява ме мълчанието на хора от ЕС, от НАТО. Ще се опитам да разговарям с Марк Рюте да видя за какво става въпрос,“ каза Вучич пред проправителствената сръбска телевизия Пинк, като допълни, че Рюте му е казал преди, че не знае за какво става дума по отношения на декларацията за сътрудничество в областта на отбраната между Хърватия, Косово и Албания.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич и словенският му колега Борут Сайович подписаха вчера в Загреб декларация за военно сътрудничество, което Анушич описа като "нова глава" в силните отбранителни връзки между двете страни.

Вучич заяви днес, че Сърбия има негативен опит от 90-те години на миналия век и че е ясно, че някой подготвя нещо, когато всичко се погледне през призмата на историята, допълва вестник „Данас“.

„Да запазим стабилността и да запазим сигурността. Същевременно да укрепваме себе си и страната си всеки ден с икономически мерки, ускорен напредък и, разбира се, със силата на нашата армия, която трябва да бъде възпиращ фактор. Това са нещата, които трябва да правим. Затова искам да кажа на хората, че макар тези действия да са ясно и отчетливо враждебни към сръбския народ и държавата Сърбия, ние трябва да успокоим топката, спокойно, хората да не се притесняват“, каза Вучич.

Той подчерта, че Сърбия в никакъв случай не трябва да позволява да бъде въвлечена в сблъсъци.

"Когато правите военен съюз с хърватите, ви е ясно срещу кого е този съюз. (…) Направили са го срещу нас. Ние трябва да реагираме търпеливо, спокойно, да укрепваме капацитетите си, да укрепваме политическите си позиции в света, ние трябва добре да разбирам, че те имат силна подкрепа в НАТО и ЕС, че ще я имат и при този друг съюз, те чакат само още България да се присъедини,“ каза Вучич.