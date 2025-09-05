ХИНА: Министрите на отбраната на Хърватия и Словения отварят "нова глава" във военното сътрудничество

Хърватия и Словения подписаха днес декларация за военно сътрудничество, което хърватският министър на отбраната Иван Анушич описа като "нова глава" в и без това вече силните отбранителни връзки между двете страни, съобщи агенция ХИНА.

Анушич и словенският му колега Борут Сайович подписаха декларацията в Загреб. Тя обхваща "всичко, което може да бъде направено между двете държави", за да се гарантира, че техните въоръжени сили и отбранителни индустрии "ще работят по-добре и по-ефективно", посочи Анушич.

Попитан как споразумението може да се сравни с подобна декларация, която Хърватия подписа с Албания и Косово през март, той каза, че "няма голяма разлика" между тях. Той разкри също, че са в ход и преговори с България, която може да се присъедини към инициативата.

Министърът заяви, че сътрудничеството между армиите на Хърватия и Словения вече е отлично, но подписаната днес декларация бележи "нова глава в отношенията". Двете страни сега ще разширят сътрудничеството си и работят по "конкретни предложения", които ще бъдат обсъдени на оръжейно изложение в Любляна през октомври, добави той.

На пресконференция словенският министър на отбраната Сайович заяви, че "светът се е променил и това изисква допълнително засилване на сътрудничеството в отбраната и всички други сфери". Той подчерта, че Загреб и Любляна имат "голяма отговорност" в Западните Балкани, особено в поддържането на мира в Косово и Босна и Херцеговина.

Подписването на документа идва ден след виртуална среща на т.нар. "Коалиция на желаещите", след която френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 страни са готови да разположат войници в Украйна в случай на спиране на огъня.

Анушич подчерта, че Хърватия няма да изпраща свои войници там.

"Нито сме готови, нито искаме, нито планираме да изпращаме хърватски войници в Украйна", заяви той, като добави, че Хърватия ще продължи да подкрепя разкъсваната от война страна по други начини.

Сайвич от своя страна заяви, че Словения би изпратил войници само в рамките на евентуална мисия на ООН, което би изисквало одобрение от Съвета за сигурност, където Русия и Китай имат право на вето.

