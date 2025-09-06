Чешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево

site.btaЧешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево
Чешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16:00 часа в района на провлака между новия и стария град. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.
По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в правомерно движещ се лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.
Мотоциклетистът е починал на място.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.
/БИ/
