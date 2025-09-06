Подробно търсене

Над 162 милиона пътници са обслужени на турските летища от началото на тази година

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Летище "Сабиха Гьокчен" в Истанбул, Снимка: БТА, Анкара Нора Чолакова
Истанбул,  
06.09.2025 17:55
 (БТА)

Общо 162,2 милиона души са пътували по международните и вътрешните линии на турските летища за периода януари-август 2025 година, съобщи днес турският министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралъоглу в писмено изявление, цитирано от турските медии. 

Цифрата включва пристигащите, заминаващите и транзитните пътници.

През месец август са били осъществени 101 329 полета по вътрешните линии и 104 661 полета по международните линии на пътници и товари. Това представлява 12,9 на сто ръст в сравнение със същия период на 2024 година, посочва Абдулкадир Уралъоглу.

Също през август по вътрешните линии са пътували около 10,5 милиона пътници, а по международните линии около 17,2 милиона пътници, заедно с директните пътници цифрата е достигнала 27 678 020 пътници, което съставлява 9,7 процента ръст в сравнение с миналата година.

Между януари и август т.г. броят на кацащите и излитащите самолети на летищата е бил 654 086 по вътрешни маршрути и 616 853 по международни маршрути. Общият брой на въздухоплавателните средства, включително транзитите е достигнал 1 649 035. През този период въздухоплавателният трафик, включително транзитите, се е увеличил със 7 процента в сравнение със същия период на миналата година.

Международното летище Истанбул държи първенството във въздушния трафик с обслужени 55,3 милиона пътници.

Самолетният трафик през август е достигнал общо 51 195 полета, от тях 12 362 по вътрешни линии и 38 833 по международни линии. Най-голямото летище на Турция е обслужило общо 8 296 156 пътници, 1 869 480 по вътрешни линии и 6 426 676 по международни линии през август.

От началото на годината до края на месец август са обслужени 55 250 785 пътници, съответно 11 823 296 по вътрешните и 43 427 489 по международните линии.

 На второто летище на Истанбул Сабиха Гьокчен са обслужени е общо 4 699 989, включително 2 115 142 вътрешни и 2 584 847 международни линии през август т.г.,а през януари-август 31 203 932 пътници.

Общият брой на пътниците, обслужени от летище Истанбул и летище Сабиха Гьокчен, достигна 12 996 145. Като се има предвид, че през август са обслужени общо 27 678 020  пътници, всеки втори пътник е използвал летищата в Истанбул. Само за осем месеца общият брой на пътниците, обслужени на двете летища на Истанбул е достигнал 86 454 717, посочва турският министър.

Според огласените данни общо 42,2 милиона пътници са били обслужени от летищата в туристическите центрове на Турция. На първо място е летището в Измир,следват Анталия, Мугла Даламан, Мугла Милас-Бодрум и Газипаша Алания. 

/СУ/

