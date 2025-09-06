„Ролс-Ройс“ от 1959 г. спечели наградата на публиката на Авто-мото ретро парада в Смолян

„Ролс-Ройс“, произведен през 1959 г., спечели наградата на публиката на проведения в Смолян Авто-мото ретро парад. Близо 80 коли и мотоциклети от цялата страна участваха в третото издание на ретро парада.

„Ролс-Рой“-ът бе най-коментираната кола на изложението, привлякла мнозина ценители на старите автомобили. „Това е уникален автомобил, на който човек само може да се наслади на красотата, на изяществото, респект“, коментира за БТА Иван Цанов, посетител на ретро парада. Собственикът Райчо Илиев обясни, че се е сдобил с „Ролс-Ройс“-а преди 12 г., а някога колата е принадлежала на банка „Ротшилд“. „Ролс-Ройс“-ът е впечатляващ както за публиката, така и за журито, заяви инж. Стефан Чилингиров, председател на журито.

Най-старата кола, представена на ретро изложението, бе „Мерцедес 180“ от 1955 г., собственост на Сидер Тошев. Специалната награда на кмета на Смолян Николай Мелемов получи „Мерцедес“, притежание на Искрен Миланов.

Коли „Пежо“, „Ягуар“, „Мерцедес“, „Лада“, „Трабант“ с антикварна стойност бяха показани на ретро изложението. Силно участие заявиха авто-ретро клубовете от София, Стара Загора, Габрово, Пловдив, допълни инж. Чилингиров. Според него смолянският парад привлича все повече интерес и от публика, и от участници. Колекционирането на ретро автомобили е специално хоби, тъй като трябва да познаваш автомобилите и да имаш познания към реставрирането, смята инж. Чилингиров. Според него парадът е показал много редки екземпляри автомобили.