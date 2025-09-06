Възстановено е движението по международен път Е79, близо до входа на Враца, трафикът от товарни автомобили е интензивен

site.btaВъзстановено е движението по международен път Е79, близо до входа на Враца, трафикът от товарни автомобили е интензивен
Възстановено е движението по международен път Е79, Монтана – Враца, в района на Бели извор, където имаше ограничение заради възникнал пожар, видя репортер на БТА. Трафикът на товарни автомобили в района е интензивен.
Пожарът е в близост до входа на Враца, като не е преминал международния път Е79. Горели са дървета и храсти. Има леко задимяване.
На място няма екипи на пожарната и на полицията.
И от Агенция „Пътна инфраструктура“ също съобщиха, че движението в района на пожара е възстановено. То бе ограничено и се регулираше от „Пътна полиция“. Обходният маршрут бе Монтана – Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Враца и обратно.
/БИ/
