Възстановено е движението по международен път Е79, близо до входа на Враца, трафикът от товарни автомобили е интензивен

Биляна Иванова, Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца ,  
06.09.2025 18:51
Възстановено е движението по международен път Е79, Монтана – Враца, в района на Бели извор, където имаше ограничение заради възникнал пожар, видя репортер на БТА. Трафикът на товарни автомобили в района е интензивен.

Пожарът е в близост до входа на Враца, като не е преминал международния път Е79. Горели са дървета и храсти. Има леко задимяване.

На място няма екипи на пожарната и на полицията.

И от Агенция „Пътна инфраструктура“ също съобщиха, че движението в района на пожара е възстановено. То бе ограничено и се регулираше от „Пътна полиция“. Обходният маршрут бе Монтана – Крапчене – Стубел – Липен –  Криводол – Враца и обратно.

 

