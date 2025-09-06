Подробно търсене

Славия победи Монтана в приятелски двубой

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
06.09.2025 20:29
 (БТА)

Славия победи с 1:0 у дома Монтана в приятелски мач. Единственият гол падна в последните секунди на срещата и беше дело на Васил Казълджиев. Юношата на "белите" направи самостоятелен пробив и с удар с левия крак в долния ъгъл фиксира крайния резултат на стадион "Александър Шаламанов".

Преди почивката удар на Янис Гермуш срещна гредата на вратата на гостите.

В тази среща поради различни причини не играха капитанът на столичани Иван Минчев, както и Мохамед Досо и Тони Тасев.

Неофициален дебют с бялата фланелка направи сръбският бранител Никола Савич.

На проби в състава на Славия е 23-годишният френски защитник Марвин Чибуабуа.

