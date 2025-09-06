В Деня на Съединението Хасково посрещна на централния площад мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“

В Деня на Съединението на България на площад „Свобода“ в Хасково бяха посрещнати мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“.

По инициатива на „Мото Клуб Златно Крило” и със съдействието на Община Хасково в областния южен град се провежда 13-ата Международна среща на мото туристите от Европа. Участниците са част от „Европейска Голд Уинг Федерация - GWEF”. В сдружението членуват единствено собственици на мотоциклет „Хонда", модел „Gold Wing“ от 25 европейски страни с общата членска маса от 22 000 души.

За да поздравят жителите на града, мотористите направиха почетна обиколка по централните булеварди, посетиха символа на Хасково - Монумента на Света Богородица с Младенеца на хълм „Младежки“ и паркираха моторите си на централния градски площад. По стара българска традиция те бяха посрещнати с хляб и сол. От името на кмета на града на президента и основател на „Голд Уинг- България“ Ивайло Стефанов беше предадено знаме с герба на Хасково.

„Чувстваме се много добре в Хасково. Има прекрасни места в региона. Една от целите, заради която поканихме нашите приятели от останалите европейски клубове, е именно да популяризираме природните красоти и културно-историческите ценности на Хасково и околностите, богатия български фолклор. А от друга страна, целта е да презентираме мото туризма и добавената стойност, която той дава - по-голямата свобода при преживяванията на две колела“ каза за БТА Ивайло Стефанов.

Мото парадът завърши с българска народна музика и хоро.