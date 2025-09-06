Подробно търсене

В Деня на Съединението Хасково посрещна на централния площад мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
В Деня на Съединението Хасково посрещна на централния площад мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“
В Деня на Съединението Хасково посрещна на централния площад мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“
В Деня на Съединението на България Хасково посрещна на централния площад мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“. Мотористите са представители на „Европейска Голд Уинг Федерация - GWEF”, която популяризира мото туризма. В Хасково се провежда 13-ата годишна среща на сдружението, която има за цел да популяризира природните забележителности и културно-историческите паметници на територията на областния център и региона. Мотористите бяха посрещнати на централния градски площад с хляб и сол. На снимката: президентът и основател на „Голд Уинг- България“ Ивайло Стефанов. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Хасково,  
06.09.2025 19:06
 (БТА)

В Деня на Съединението на България на площад „Свобода“ в Хасково бяха посрещнати мотористи от цяла Европа в „Парад на нациите“.

По инициатива на „Мото Клуб Златно Крило” и със съдействието на Община Хасково в областния южен град се провежда 13-ата Международна среща на мото туристите от Европа. Участниците са част от „Европейска Голд Уинг Федерация - GWEF”. В сдружението членуват единствено собственици на мотоциклет „Хонда", модел „Gold Wing“ от 25 европейски страни с общата членска маса от 22 000 души.

За да поздравят жителите на града, мотористите направиха почетна обиколка по централните булеварди, посетиха символа на Хасково - Монумента на Света Богородица с Младенеца на хълм „Младежки“ и паркираха моторите си на централния градски площад. По стара българска традиция те бяха посрещнати с хляб и сол. От името на кмета на града на президента и основател на „Голд Уинг- България“ Ивайло Стефанов беше предадено знаме с герба на Хасково.

„Чувстваме се много добре в Хасково. Има прекрасни места в региона. Една от целите, заради която поканихме нашите приятели от останалите европейски клубове, е именно да популяризираме природните красоти и културно-историческите ценности на Хасково и околностите, богатия български фолклор. А от друга страна, целта е да презентираме мото туризма и добавената стойност, която той дава - по-голямата свобода при преживяванията на две колела“ каза за БТА Ивайло Стефанов.

Мото парадът завърши с българска народна музика и хоро.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:07 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация