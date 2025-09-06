Черно море Тича започва контролите с мач срещу Локомотив Пловдив, след това тимът е домакин на Черноморските игри

Черно море Тича започва контролните си срещи с мач срещу новака в Националната баскетболна лига (НБЛ) Локомотив Пловдив. Двубоят е на 14 септември (неделя) в зала "Сила" в Пловдив от 18:00 часа.

На 18 септември варненският тим е домакин на традиционните Черноморски игри, в които освен Черно море Тича ще участват тимовете на Шумен, Академик Пловдив и Спартак Плевен.

В първия ден от надпреварата на 18 септември са срещите между Черно море Тича и Шумен, която ще се играе от 17:30 часа в зала "Христо Борисов" във Варна. От 19:30 часа е втората среща от програмата на турнира между Академик Пловдив и Спартак Плевен.

На следващия ден - 19 септември, от 16:00 часа е двубоят за третото място, а от 18:00 часа е финалът на турнира.