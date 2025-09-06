Подробно търсене

Почти една четвърт от служителите в Германия работят от дома си, сочи изследване на "Ифо"

Елена Савова
Почти една четвърт от служителите в Германия работят от дома си, сочи изследване на "Ифо"
Почти една четвърт от служителите в Германия работят от дома си, сочи изследване на "Ифо"
Снимка: Елена Савова/БТА, архив
Мюнхен,  
06.09.2025 18:30
 (БТА)

През август 24,4 процента от служителите в Германия са работили от дома си поне част от времето. Това сочи най-новото проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), получено в БТА.
  
"Делът на работещите от вкъщи е доста стабилен от 2022 г. на ниво около една четвърт от всички служители", казва експертът от института Жан-Виктор Алипур.  

"Няма забележима тенденция към завръщане в офиса. Известните примери за отделни компании, които връщат служителите си в офиса, остават изолирани случаи", допълва той.  

Най-голям е делът на служителите, които работят от дома си поне част от времето, сред доставчиците на услуги (35,1 на сто). В производството 15,7 процента работят от дома си, а в търговията този дял е 11,9 на сто (в търговия на едро 17 на сто, а в търговия на дребно - 4,6 на сто). Най-малко работя от дома си служителите в строителния сектор (4,4 процента). 

"Кампаниите за връщане в офиса доминират в заглавията. Все пак младите и бързоразвиващите се компании разчитат особено силно на работата от дома. Тя вече е твърдо интегрирана в културата на работодателите на бъдещето. Работата от дома е и ще остане утвърдена практика", заявява Алипур в прессъобщението.

/СЛС/

Свързани новини

29.11.2024 09:36

Правителството на Испания дава допълнителен платен отпуск за работници, засегнати от екстремни климатични условия

Испанското правителство одобри днес план за платен климатичен отпуск, предоставящ на работниците до четири дни допълнителна почивка, в случай на екстремни климатични условия или метеорологични явления, предаде ДПА. Министерският съвет на страната
26.06.2024 13:45

Германците вече работят по-рядко от вкъщи, според нови данни

Служителите в Германия работят по-рядко от вкъщи през последната година, но практиките за дистанционна и хибридна работа се утвърждават в някои сектори на най-голямата европейска икономика. Това сочат нови данни на Федералната статистическа служба
24.09.2023 14:00

Дистанционната работа допринася за намаляване на парниковите емисии, установи проучване

Малко по малко през последната година компаниите примамват служителите си в офисите след края на локдауните през пандемията и правилата за социално дистанциране. Тези примамки започнаха обаче да се усещат повече като натиск, особено в големите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:07 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация