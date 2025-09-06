Почти една четвърт от служителите в Германия работят от дома си, сочи изследване на "Ифо"

През август 24,4 процента от служителите в Германия са работили от дома си поне част от времето. Това сочи най-новото проучване на мюнхенския институт "Ифо" (Ifo), получено в БТА.



"Делът на работещите от вкъщи е доста стабилен от 2022 г. на ниво около една четвърт от всички служители", казва експертът от института Жан-Виктор Алипур.

"Няма забележима тенденция към завръщане в офиса. Известните примери за отделни компании, които връщат служителите си в офиса, остават изолирани случаи", допълва той.

Най-голям е делът на служителите, които работят от дома си поне част от времето, сред доставчиците на услуги (35,1 на сто). В производството 15,7 процента работят от дома си, а в търговията този дял е 11,9 на сто (в търговия на едро 17 на сто, а в търговия на дребно - 4,6 на сто). Най-малко работя от дома си служителите в строителния сектор (4,4 процента).

"Кампаниите за връщане в офиса доминират в заглавията. Все пак младите и бързоразвиващите се компании разчитат особено силно на работата от дома. Тя вече е твърдо интегрирана в културата на работодателите на бъдещето. Работата от дома е и ще остане утвърдена практика", заявява Алипур в прессъобщението.