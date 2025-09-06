Макс Ферстапен спечели квалификацията преди състезанието от Формула 1 на "Монца"

Световният шампион Макс Ферстапен спечели квалификацията за Гран при на Италия от Формула 1 с рекордната за "Монца" обиколка от 1:18.792 минути. Нидерландският пилот на Ред Бул влиза в състезателния уикенд на трето място в класирането при пилотите и със 104 точки пасив от Оскар Пиастри с Макларън.

Ландо Норис, втори в подреждането със 70 точки пред Ферстапен, ще застане до нидерландеца на стартовата решетка след обиколка с 0.077 секунди изоставане. Британският пилот на Макларън бе най-бърз във втората и третата свободна тренировка в Монца.

За Ферстапен, който бе победител в Япония и Емилия-Романя по-рано през сезона, това е 45-и пол-позишън в кариерата.

Пиастри бе третият най-бърз в квалификацията с изоставане от 0.190 секунди и ще стартира редом до Шарл Льоклер, който спечели миналогодишното състезание за Ферари.

Краен резултат от квалификацията в Монца: 1. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 1:18.792 минути 2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - на 0.077 3. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - на 0.190 4. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - на 0.215 5. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - на 0.332 6. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - на 0.365 7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - на 0.408 8. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер) - на 0.598 9. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - на 0.632 10. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) - на 0.727 11. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) 12. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) 13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) 14. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) 15. Естебан Окон (Франция/Хаас) 16. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) 17. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) 18. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) 19. Пиер Гасли (Франция/Алпин) 20. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)