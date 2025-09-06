Подробно търсене

Макс Ферстапен спечели квалификацията преди състезанието от Формула 1 на "Монца"

Ивайло Георгиев
Макс Ферстапен / Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Монца,  
06.09.2025 18:28
 (БТА)

Световният шампион Макс Ферстапен спечели квалификацията за Гран при на Италия от Формула 1 с рекордната за "Монца" обиколка от 1:18.792 минути. Нидерландският пилот на Ред Бул влиза в състезателния уикенд на трето място в класирането при пилотите и със 104 точки пасив от Оскар Пиастри с Макларън.

Ландо Норис, втори в подреждането със 70 точки пред Ферстапен, ще застане до нидерландеца на стартовата решетка след обиколка с 0.077 секунди изоставане. Британският пилот на Макларън бе най-бърз във втората и третата свободна тренировка в Монца.

За Ферстапен, който бе победител в Япония и Емилия-Романя по-рано през сезона, това е 45-и пол-позишън в кариерата.

Пиастри бе третият най-бърз в квалификацията с изоставане от 0.190 секунди и ще стартира редом до Шарл Льоклер, който спечели миналогодишното състезание за Ферари. 

Краен резултат от квалификацията в Монца:
1. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - 1:18.792 минути
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)    - на 0.077 
3. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - на 0.190 
4. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)             - на 0.215 
5. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)    - на 0.332 
6. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - на 0.365 
7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)          - на 0.408
8. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)      - на 0.598
9. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин)   - на 0.632
10. Юки Цунода (Япония/Ред Бул)             - на 0.727
11. Оливър Берман (Великобритания/Хаас)      
12. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)        
13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс)     
14. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)        
15. Естебан Окон (Франция/Хаас)              
16. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)        
17. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)         
18. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)       
19. Пиер Гасли (Франция/Алпин)               
20. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)    

