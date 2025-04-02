ЦСКА-София победи Локомотив София в Първа лига

Футболистите опитаха да дадат всичко от себе си, заяви треньорът на Локомотив София Ратко Достанич
Изказвания след мача от 27-ия кръг в Първа лига между ЦСКА-София и Локомотив София (1:0)
Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг: Арда Кърджали - Черно море 4:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 22, 2:0 Димитър Велковски 39, 3:0 Станислав Иванов 42, 4:0 Светослав Ковачев 48 Ботев Пловдив - Берое 0:0 ЦСКА-София - Локомотив София 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 26 Спартак Варна - Ботев Враца 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Димитър Митков 37 Славия - Септември София 2:3 (1:1) голмайстори: 0:1 Ксандро Шенк 36, 1:1 Роберто Райчев 42, 1:2 Куентин Зеедорф 62 автогол, 1:3 Борислав Рупанов 78, 2:3 Куентин Зеедорф 81 пропусната дузпа: Владимир Николов (Славия) 16 в четвъртък: Хебър - Локомотив Пловдив Лудогорец - Крумовград Левски - ЦСКА 1948 временно класиране: 1. Лудогорец 26 20 4 2 52:12 64 точки 2. Левски 26 16 5 5 50:23 53 3. Черно море 27 13 9 5 37:22 48 4. Арда 27 13 8 6 39:30 47 5. Ботев (Пд) 27 13 5 9 27:29 44 6. ЦСКА-София 27 12 7 8 37:25 43 7. Спартак (Вн) 27 12 6 9 35:35 42 8. Берое 27 11 5 11 31:27 38 9. Славия 27 10 6 11 36:37 36 10. ЦСКА 1948 26 8 10 8 36:34 34 11. Септември 27 10 3 14 32:39 33 12. Локомотив (Пд) 26 7 6 13 26:35 27 13. Локомотив (Сф) 27 7 5 15 25:41 26 14. Крумовград 26 5 9 12 14:27 24 15. Ботев (Вр) 27 4 5 18 18:51 17 16. Хебър 26 2 7 17 20:48 13
/ГК/
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