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ЦСКА-София победи Локомотив София в Първа лига

Асен Даскалов
ЦСКА-София победи Локомотив София в Първа лига
ЦСКА-София победи Локомотив София в Първа лига
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
02.04.2025 21:12
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг:

Арда Кърджали - Черно море          4:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Чинонсо Офор 22, 2:0 Димитър Велковски 39, 
3:0 Станислав Иванов 42, 4:0 Светослав Ковачев 48

Ботев Пловдив - Берое               0:0

ЦСКА-София - Локомотив София        1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 26

Спартак Варна - Ботев Враца         1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Митков 37
 
Славия - Септември София            2:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ксандро Шенк 36, 1:1 Роберто Райчев 42, 
1:2 Куентин Зеедорф 62 автогол, 1:3 Борислав Рупанов 78, 
2:3 Куентин Зеедорф 81
пропусната дузпа: Владимир Николов (Славия) 16

в четвъртък: 
Хебър - Локомотив Пловдив
Лудогорец - Крумовград
Левски - ЦСКА 1948

временно класиране:
 1. Лудогорец        26  20  4   2  52:12   64 точки
 2. Левски           26  16  5   5  50:23   53
 3. Черно море       27  13  9   5  37:22   48
 4. Арда             27  13  8   6  39:30   47 
 5. Ботев (Пд)       27  13  5   9  27:29   44
 6. ЦСКА-София       27  12  7   8  37:25   43
 7. Спартак (Вн)     27  12  6   9  35:35   42
 8. Берое            27  11  5  11  31:27   38 
 9. Славия           27  10  6  11  36:37   36  
10. ЦСКА 1948        26   8 10   8  36:34   34 
11. Септември        27  10  3  14  32:39   33
12. Локомотив (Пд)   26   7  6  13  26:35   27
13. Локомотив (Сф)   27   7  5  15  25:41   26
14. Крумовград       26   5  9  12  14:27   24
15. Ботев (Вр)       27   4  5  18  18:51   17
16. Хебър            26   2  7  17  20:48   13

/ГК/

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