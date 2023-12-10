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Крумовград спечели срещу ЦСКА 1948 в мач от Първа лига

Боян Денчев
Крумовград спечели срещу ЦСКА 1948 в мач от Първа лига
Крумовград спечели срещу ЦСКА 1948 в мач от Първа лига
снимка: БТА
Бистрица,  
10.12.2023 14:28
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 20-ия кръг:

ЦСКА 1948 – Крумовград  - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 27, 0:2 Александър Колев 48, 0:3 Октай Юсеин 90+4 

по-късно днес:
Ботев (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
ЦСКА - Лудогорец

от събота:
Ботев (Враца) - Левски - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Дарлан 32

Локомотив (София) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 84

Черно море - Славия - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Алетс Фернандес 25, 2:0 Алекс Фернандес 57, 3:0 Васил Панайотов 69 

понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Берое (Стара Загора) - Етър (Велико Търново)

      временно класиране:

 1. Черно море       20 13   6   1   35:16   45 точки
 2. ЦСКА-София       19 12   6   1   39:10   42 
 3. Лудогорец        18 12   3   3   47:12   39
 4. Левски           20 10   5   5   30:15   35 
 5. Локомотив (Пд)   19 10   5   4   31:21   35
 6. ЦСКА 1948        18  9   5   4   22:14   32 
 7. Арда             19  9   4   6   23:14   31
 8. Ботев (Пд)       19  7   5   7   32:23   26
 9. Берое            19  7   3   9   17:25   24
10. Крумовград       19  6   3   10  20:28   24
11. Славия           19  6   3   10  15:29   21
12. Хебър            19  5   5   9   20:27   20
13. Локомотив (Сф)   20  5   4   11  16:35   19 
14. Пирин            19  4   4   11  13:28   16  
15. Ботев (Вр)       20  4   1   15  12:38   13
16. Етър             19  2   2   15  12:37    8

/БД/

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