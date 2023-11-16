Берое 2016 не остави шансове за Раковски-1964 в шампионата на България по волейбол

Берое 2016 постигна лесна победа с 3:0 (25:14, 25:22, 25:16) у дома срещу Раковски-1964 в първи двубой от петия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Най-резултатен за първия успех през сезона за старозагорци стана Трифон Лапков с 14 точки, а неговият съотборник Иван Лътунов добави още 11 точки.

За гостите, които имат четири поредни поражения, с 10 точки се отличи Боян Христов.

В петък е дербито на кръга между ЦСКА и шампиона Нефтохимик 2010.

Мачове от петия кръг в шампионата на България по волейбол за жени: Берое 2016 - Раковски-1964 3:0 (25:14, 25:22, 25:16) петък: Добруджа 07 - Пирин Разлог Марек Юнион-Ивкони - Дея спорт Левски София - Черно море Нефтохимик 2010 - ЦСКА събота: Монтана - Хебър временно класиране: 1. Хебър 4 4 0 12:0 12 точки 2. Дея спорт 3 3 0 9:2 9 3. Левски София 4 2 2 8:7 7 4. Нефтохимик 2010 2 2 0 6:1 6 5. Добруджа 07 3 2 1 6:4 6 6. Пирин 4 2 2 8:6 6 7. ЦСКА 4 2 2 7:6 6 8. Черно море 4 2 2 7:9 5 9. Монтана 4 2 2 6:8 5 10. Берое 2016 4 1 3 6:9 4 11. Марек Юнион-Ивкони 4 0 4 1:12 0 12. Раковски-1964 4 0 4 0:12 0