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Берое 2016 не остави шансове за Раковски-1964 в шампионата на България по волейбол

Асен Даскалов
Берое 2016 не остави шансове за Раковски-1964 в шампионата на България по волейбол
Берое 2016 не остави шансове за Раковски-1964 в шампионата на България по волейбол
снимка: БТА
София,  
16.11.2023 19:53
 (БТА)

Берое 2016 постигна лесна победа с 3:0 (25:14, 25:22, 25:16) у дома срещу Раковски-1964 в първи двубой от петия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете. 

Най-резултатен за първия успех през сезона за старозагорци стана Трифон Лапков с 14 точки, а неговият съотборник Иван Лътунов добави още 11 точки.

За гостите, които имат четири поредни поражения, с 10 точки се отличи Боян Христов.

В петък е дербито на кръга между ЦСКА и шампиона Нефтохимик 2010.

Мачове от петия кръг в шампионата на България по волейбол за жени:
 
Берое 2016 - Раковски-1964          3:0 (25:14, 25:22, 25:16)

петък:
Добруджа 07 - Пирин Разлог
Марек Юнион-Ивкони - Дея спорт
Левски София - Черно море
Нефтохимик 2010 - ЦСКА 

събота:
Монтана - Хебър

временно класиране:
 1.	Хебър	            4	4	0	12:0	    12 точки
 2.	Дея спорт           3	3	0	9:2	     9
 3.	Левски София	    4	2	2	8:7	     7
 4.	Нефтохимик 2010	    2	2	0	6:1	     6
 5.	Добруджа 07	    3	2	1	6:4	     6
 6.	Пирин	            4	2	2	8:6	     6
 7.	ЦСКА	            4	2	2	7:6	     6
 8.	Черно море	    4	2	2	7:9	     5
 9.	Монтана	            4	2	2	6:8	     5
10.	Берое 2016	    4	1	3	6:9	     4
11.	Марек Юнион-Ивкони  4	0	4	1:12	     0
12.	Раковски-1964	    4	0	4	0:12	     0

/ГК/

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