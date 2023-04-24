Спартак Варна се наложи у дома срещу Септември в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига: Спартак (Варна) - Септември (София) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Денис Баланюк, 2:0 Ромееш Ивей 90 по-късно днес: Славия - Ботев (Пловдив) в неделя: Левски - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Асен Чандъров 90+5 - - - Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Браян Морено 42 в събота: Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44 - - - ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0) голмайстор: Педриньо 51 дузпа червен картон: Джовани Трупе (Локомотив Пловдив) 49 от петък: Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81 червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43 - - - Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85 временно класиране: 1. ЦСКА-София 27 21 4 2 48:12 67 точки 2. Лудогорец 27 20 5 2 67:20 65 3. ЦСКА 1948 27 17 6 4 46:18 57 4. Черно море 27 14 6 7 31:23 48 5. Левски 27 13 9 5 35:13 48 6. Локомотив (Пловдив) 27 12 7 8 28:26 43 7. Славия 26 13 2 11 27:25 41 8. Арда (Кърджали) 27 11 6 10 29:28 39 9. Локомотив (София) 27 10 7 10 29:31 37 10. Ботев (Пловдив) 26 8 4 14 34:35 28 11. Ботев (Враца) 27 6 6 15 19:48 24 12. Берое 27 6 6 15 24:43 24 13. Септември (София) 27 5 7 15 24:40 22 14. Пирин (Благоевград) 27 4 9 14 18:34 21 15. Хебър 27 4 5 18 13:46 17 16. Спартак (Варна) 27 3 7 17 21:51 16