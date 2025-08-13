Сборникът „Мотодзен. Рокерски истории“ на Красимир Симеонов ще бъде представен днес във Варна

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Книгата „Мотодзен. Рокерски истории“ на писателя Красимир Симеонов от Варна, снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
13.08.2025 06:30
 (БТА)

Надявам се книгата „Мотодзен“ да бъде детонатор, който взривява сърца, каза в интервю за БТА нейният автор Красимир Симеонов. Според него времената, в които живеем, са толкова скверни, че е трудно да се събуди емпатия у хората с няколко разказа, но все пак той се опитва да взриви отвътре читателя и после, с парчетата от себе си, които е успял да събере, той да направи нещо по-добро.

Сборникът „Мотодзен. Рокерски истории“ ще бъде представен днес, 13 август, в Арт салона на Радио Варна. Това е десетата книга на писателя и поет Красимир Симеонов. Разказите в нея той трупа по време на своите многобройни пътувания с мотор. Някои са печатани и преди, но дълги години приятели го провокират да ги събере в отделна книга, която излиза в издателство „Изток - Запад“. 

Подредбата на отделните фрагменти в сборника е направена внимателно, защото авторът вярва в необходимостта от единна архитектоника на всяка творба. Смята, че и тази негова книга е трудно да бъде определена жанрово, но това не е защото се стреми към някакви модернистичност, а защото така си пише.

Призна, че със заглавието залага известна закачка с книгата на Робърт М. Пърсиг „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет“, но тя е само формална, а и вътре читателят ще намери също следи от Аполинер, Торо, Уитман, Кенет Уайт, Лао Дзъ и други безсмъртни хора на духа. „С „Мотодзен“ съм „драснал един щрих върху ума на своя читател, но рисунката той ще трябва да си завърши сам“, каза той.

Водещо за Симеонов е „самотното ни, но и самоизграждащо пътуване към себе си, през което преминаваме докато сме живи“. Смята, че докато си на мотора на пътя, оставаш сам със себе си и това те прочиства от мръсотиите на света дотолкова, че се превръщаш просто в една капчица изворна вода, която се спуска по реката към океана, а този океан е от любов. „Аз го усещам така и това действително е форма на медитация, колкото и парадоксално да звучи“, добави писателят.

В историите в книгата има както среща с величието на природата, така и с човешкото нещастие. „Няма добро и зло. Има решения, които трябва да вземаш постоянно и те трябва да са принципни. И после трябва да понасяш последствията от своите избори. Има обаче и една голяма Любов, която трябва да отдаваш на всичко живо около себе си. Това е моето битие - между върховната Любов и хилядите ежедневни решения в простичкия ми живот“, каза Симеонов. Той обаче задава и въпроса „Как, след като сме прашинки в един прекрасен свят и сме толкова мънички, успяваме да очерним всичко около себе си?“

В един от своите разкази той изповядва, че мрачните времена, в които живеем, са важни за нашето развитие и за духовния ни напредък, но цялата смърт, която ни обгръща и носим на раменете си, много го натъжава. Надява се „Мотодзен“ да бъде детонатор, който взривява сърца. „Днес времената са толкова скверни, че е трудно за вярване ако кажа, че се опитвам да събудя емпатия у хората с няколко разказа. Да не забравяме, че цели религиозни системи не успяха да го направят. Така че просто се опитвам да взривя отвътре читателя и може би после, с парчетата от себе си, които е успял да събере, той ще направи нещо по-добро“, обясни авторът.

„След „хапчето за пробуждане“ вече си в един друг свят и то не защото нещо около теб се е променило, а защото ти вече не си същият. Ти си по-добър, по-човечен, по-смирен. И лека-полека виждаш, че и светът около теб започва да се подобрява. Защото голямата промяна започва от теб, от твоето сърце. Смятам, че с тази мисъл трябва живеем живота си“, каза още писателят.

Красимир Симеонов е роден през 1967 г. във Варна. Завършил е Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Автор е на книгите „Видове” (2003), „Кожа” (2004), „Езерни очи” (2005), „Стоях и слушах (стари и нови неща)” (2006), „Нищо повече” (2008), „Бунтът на Сизиф”  (2009, ел. издание ), „Зверобой” (2017), „Срещу вятъра. Из записките на един рокер“ (2022) и „Няма тайни. Избрано“ (2023). Негови творби са превеждани на руски, английски, полски, гръцки, френски, сръбски, словенски, турски, италиански и фински. Член е на Международния институт по геопоетика, основан от Кенет Уайт през 1989 г. Както БТА писа, той ще участва в специално събитие, посветено на Уайт, на 11 август във Варна. 

/ХК/

