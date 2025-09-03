Подробно търсене

Гръцката полиция разби мрежа за контрабанда на горива от Румъния

Петър Къдрев
Снимка: Бисер Тодоров, БТА. Изображението е илюстративно
Атина,  
03.09.2025 11:38
Най-малко 20 души са били задържани от гръцката полиция при операция срещу мрежа за контрабанда на горива, съобщава „Прото тема“. Според наличните до момента сведения горивата са идвали от Румъния.

При операцията властите са открили и конфискували стотици хиляди евро, получени от незаконната дейност.

По последни данни полицията е установила склад в Синдос край Солун, където се е извършвало претоварването на горивата от Румъния и разпространението им към мрежата от бензиностанции на престъпната група.

Според същите сведения членовете на групата са внасяли разтворители от България и Румъния, с които са подправяли горивата.

Освен обвинения за контрабанда и укриване на данъци на заподозрените се очаква да бъдат повдигнати обвинения и в измама, защото е установено, че на клиентите на бензиностанциите е било наливано по-малко гориво от отчетеното от колонките.

