Подробно търсене

Не приех оставката на Владимир Темелков, оттук нататък продължаваме заедно, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Не приех оставката на Владимир Темелков, оттук нататък продължаваме заедно, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров
Не приех оставката на Владимир Темелков, оттук нататък продължаваме заедно, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров
Кметът на града Костадин Димитров и заместник-кметът Владимир Темелков посетиха ОУ "Димитър Талев" и инспектираха ремонта, който на този етап все още тече. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
03.09.2025 11:45
 (БТА)

Не приех оставката на господин Темелков, защото той е от изключително голяма важност за поетите ангажименти пред обществото с многото спечелени програми и всички дейности, които трябва да бъдат извършени в общината и да бъдат довършени проектите, с които ние сме се захванали. Това заяви пред журналисти днес кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с оставката на заместник-кмета Владимир Темелков. "Оттук нататък продължаваме заедно. Много е важно да продължим дейностите и поетите ангажименти", каза още Димитров.

Той допълни, че през вчерашния ден са били проведени разговори по темата с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и са били набелязани общи цели. "Ще работим в екип и не мисля, че нещо може да ни спре", заяви Костадин Димитров.

Темелков посочи, че отношенията му с кмета на Пловдив винаги са били добри и определи последните събития като временен дисбаланс. "Целта е само една - образование, иновации, интелект и спорт. Няма смисъл да изместваме фокуса от това. Темата е затворена за нас и продължаваме да работим напред", посочи заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование". 

Владимир Темелков подаде оставката си миналата седмица. В молбата е нямало посочени мотиви за оттеглянето на Темелков от поста му. Днес той отново не посочи такива.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:02 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация