Не приех оставката на Владимир Темелков, оттук нататък продължаваме заедно, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров

Не приех оставката на господин Темелков, защото той е от изключително голяма важност за поетите ангажименти пред обществото с многото спечелени програми и всички дейности, които трябва да бъдат извършени в общината и да бъдат довършени проектите, с които ние сме се захванали. Това заяви пред журналисти днес кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с оставката на заместник-кмета Владимир Темелков. "Оттук нататък продължаваме заедно. Много е важно да продължим дейностите и поетите ангажименти", каза още Димитров.

Той допълни, че през вчерашния ден са били проведени разговори по темата с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и са били набелязани общи цели. "Ще работим в екип и не мисля, че нещо може да ни спре", заяви Костадин Димитров.

Темелков посочи, че отношенията му с кмета на Пловдив винаги са били добри и определи последните събития като временен дисбаланс. "Целта е само една - образование, иновации, интелект и спорт. Няма смисъл да изместваме фокуса от това. Темата е затворена за нас и продължаваме да работим напред", посочи заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование".

Владимир Темелков подаде оставката си миналата седмица. В молбата е нямало посочени мотиви за оттеглянето на Темелков от поста му. Днес той отново не посочи такива.