Съвременното изкуство повдига дълбоки въпроси и пробужда, каза организаторката на форума „Буна“ Ралица Герасимова

Работата на съвременното изкуство е да повдига дълбоки въпроси, да буни и пробужда. То невинаги е задължително политически ангажирано, акционно или провокативно, но непрекъснато влиза в коментари с нашето време. Това каза пред БТА организаторът на форума за съвременно визуално изкуство „Буна“ във Варна Ралица Герасимова.

Третото издание на форума започва днес и продължава до 8 септември под наслов „Откритие и другост в Ерата 5.0“. Участват над 150 артисти от 30 държави, като по-голямата част от тях пристигат в града за да се включат в събитията.

Разбираемо е, че „Буна“ е свързана с бунт, обясни Герасимова и припомни, че думата има две значения, като вторичното е за бетонна конструкция в морето, но първичното е остаряла форма на думата бунт. Това послание много лесно се превежда на езиците от Западните Балкани, защото „да се буниш“ означава да се бунтуваш.

„Всички културни пространства в града участват във форума и без тази мрежа няма как да се случи събитието. Всички дават много от себе си и така платформата ни се разраства. Форумът работи с отворена и лична покана, като за участие се кандидатираха 170 творци. Много беше трудно да откажем на някого, защото проектите бяха чудесни и ние сме радостни, че поканите ни стигат до артисти, чиято работа харесваме“, каза Герсимова. Кураторите на настоящото издание са оценили по няколко критерия идеите, след което организаторите са прецизирали кои от проектите могат да се реализират. Имало е и такива, които се оказали невъзможни, като исканията за поставяне на творби на пилони за знамена, което институциите не допуснали, сподели организаторката. Според нея много от темите на форума са свързани с жените, но има и мъжка сила и тежест.

Стартът на „Буна“ тази вечер ще бъде даден в обособеното галерийно пространство New Ventura на варненската ул. „София“ №22. Там е подредена мащабна изложба на четири етажа с участието на близо сто артисти. Един от акцентите е участието на сръбския художник Неманя Николич с ръчно рисувана анимация. Той работи върху стари книги, имащи символична историческа стойност. Рисува директно върху страниците им, след което анимира. Във Варна показва и оригиналните си рисунки. Николич е популярен артист, доцент по визуално изкуство в Белград и се очаква да бъде представител на страната на Венецианското биенале догодина, каза Герасимова.

Другото обособено (поп-ъп) пространство на „Буна“ е на ул. „Габрово“ №15. Там темата е свързана с войната, насилието, колониализма с участието на автори от Румъния, Косово, България, Германия. В Градската художествена галерия на Варна ще могат да се видят само за няколко дни изключителни работи, обясни още организаторката. Лукас Рем от Германия ще покаже най-голямата видео инсталация, правена в града, с 85 квадратни метра екрани. Тя се открива в петък и в неделя се закрива, с участието на художника.

Акцент на „Буна“ тази година е модулът „Пърформанси“, за който отговаря Боряна Петкова. Още днес публиката ще види такава изява на откриването. Работещата в Нидерландия Глория Август ще направи утре акция в „РеБонкърс“. В петък в Градската галерия ще гостува Ана Котар Шкаряк от Словения с ефектна проява, посветена на задълженията на майката. Същата вечер, в Римски терми, ще се представят Боряна Петкова, Искра Благоева и Антония Точка, озвучени от музикантите Цветан Момчилов и Виктор Проданов. В събота сутрин в „РеБонкърс“ има инициатива на инструменталисти от Варненската опера, които ще дефрагментират химна на Европа, като изпълняват на всеки посетител само една част от партитурата на произведението, обясни Герасимова. Според нея това е хубава метафора по темата за единството.

В неделя вечерта в Археологическия музей ще бъде връчена за първи път Балканска награда за съвременно изкуство на фондация „Зингер-Захариев“. Според Герасимова няма друга такава в сферата на визуалните изкуства за Балканите. Форумът „Буна“ ще присъди и отличия за артист, пърформанс, колективен или кураторски проект и специална награда на журито, което е в състав Ана Франговска, Зденка Бадовинац, Владия Михайлова, Калин Серапионов и Александър Вълчев.

Публиката ще може в предстоящите дни да разгледа събития от форума в още няколко пространства във Варна. В Галерия „33“ е подредена фотографска изложба, която Герасимова определи като изискана, поетична и непровокативна. В „РеБонкърс“ може да се види холограма върху вода, както и друга с герой Николае Чаушеску. В галерия „Ларго“ има две изложби. В едната Еслица Попова показва инсталация със зайци оригами, а в другата Рада Митева предлага среща с изкуствен интелект, трениран като универсална майка, която разговаря с посетителя. Млади артисти гостуват в „ЖарАрт“, представени от галерия „Наратива“ от Велико Търново. В „Папийон“ Дарко Алексовски от Република Северна Македония споделя с публиката своите никога неизпратени любовни писма. Работата му е показвана във Франция и Германия. Едно от големите имена на форума е младата артистка Кубра Кадеми от Афганистан, която работи във Франция. Тя ще направи в събота разговор с публиката и пърформанс.

Сред темите на дискусиите са балканската арт сцена, идентичността и политиките в изкуството, проблемите на жените. Форумът предлага също и работилници за деца.