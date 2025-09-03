Митничари задържаха 20 кг сребърни кюлчета на "Капитан Андреево", укрити в лек автомобил

Митническите служители на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска регистрация, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината.

Случаят е от първи септември около 16:00 часа, когато лекият автомобил пристига на входящо трасе в страната от Турция за България. Водачът с инициали Н.Б. е пътувал сам. В зоната за митнически контрол той е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват четири полиетиленови торби, съдържащи общо 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка.

Според извършената експертиза от вещо лице, кюлчетата с общо тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999.9 и проба 999.0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева (22 394,58 евро).

Контрабандните сребърни изделия са задържани. На водача на лекия автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административно наказателно производство.

От началото на годината към момента митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали контрабандно пренасяни общо около 48,863 кг. сребърни и 32,486 кг златни изделия. Последният случай с голямо количество задържани сребърни изделия на пункта бе на 17 май, когато в микробус от Турция за Германия бяха открити сребърни бижута проба 925 с общо тегло 14,552 кг на стойност 101 864 лева.

Според отчета на Агенция "Митници" за миналата година, на "Капитан Андреево" са предотвратени опити да бъде пренесено незаконно през България злато и сребро в общ размер на близо 198 килограма.

В началото на този месец пазарната цена на среброто надхвърли за пръв път 40 долара за тройуниция от 2011 година.