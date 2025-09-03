От една до три допълнителни заплати ще получат всички пожарникари и военни, участвали в гасенето на горски пожари в Албания това лято

Министерският съвет на Албания реши да възнагради всички пожарникари и военни, участвали в гасенето на горски пожари в страната това лято, с бонуси в размер от една до три работни заплати, предаде АТА.

Решението беше взето вчера и е по предложение на Министерството на отбраната на Албания, като средствата ще бъдат изплатени от вече одобрения за тази година бюджет. Изплащането им има за цел да мотивира онези, които са допринесли за справянето с природните бедствия.

Бонус заплати ще получат участвалите в потушаването на пламъците служители на Националната агенция "Гражданска защита" (AKMC), Държавната полиция, Главната дирекция "Пожарна защита и спасяване" и нейните общински подразделения, както и военнослужещите от албанските въоръжени сили.

Финансовата помощ ще зависи от дните, в които персоналът е участвал в борбата с пламъците. Ангажираността от един до седем дни ще се възнаграждава с една брутна работна заплата, от осем до 15 дни – с две брутни заплати, а 16 дни и повече – с три брутни работни заплати.

Решението е публикувано във вчерашния брой на албанския държавен вестник и влиза в сила незабавно, отбелязва АТА.