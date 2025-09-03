Според заместник-кмета на Стара Загора Светослав Колев няма спор за ползите, които ще получим при въвеждане на еврото

Заместник-кметът на Стара Загора Светослав Колев очаква въвеждането на еврото в България да бъде плавно и приемливо за всички.

"За мен, като финансист, няма спор за ползите, които ще получим при въвеждане на еврото", каза Колев при откриването на работна среща в града, част от националната информационна кампания за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година.

Той подчерта, че винаги е защитавал икономики, които са конкурентни отворени вериги и с добавена стойност в тях. "Това е начинът това да се случи и пътят към такава икономика е приобщаването ни към единната валута. Този акт ще ни донесе очаквани ефекти и възможности за развитие", посочи Светослав Колев.

Той обърна внимание на страховете на хората за преминаването към евро и по неговите думи форуми като днешния са мястото за дискусии и начин тези съмнения да бъдат разсеяни. Заместник-кметът сподели очакванията си за ползотворни дебати и конкретни въпроси, които да дадат ясни отговори.

Светослав Колев призова за активност и изрази мнение, че след националната информационна кампания за въвеждането на еврото гражданите ще получат нужната информираност и спокойствие.