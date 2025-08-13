Община Лозница инвестира милиони лева по различни проекти и програми в полза на обществото, каза кметът Севгин Шукри

Община Лозница инвестира милиони лева по различни проекти и програми в полза на обществото, каза за БТА кметът Севгин Шукри. Той допълни, че те са с различна насоченост – рехабилитация на общинската инфраструктура, поддържане на сградния фонд, социални дейности, опазване на околната среда, прилагане на мерки за енергийна ефективност. По думите на кмета администрацията търси възможности за интегрирани проекти в партньорство както с други общини, така и с частни инвеститори. „Поддържането на сградния фонд и общинската инфраструктура е основен приоритет, защото средата, в която живеят жителите на общината, е от особена важност“, каза Севгин Шукри.

Директорът на дирекция "Местно развитие, екология, устройство на територията и стопански дейности" в Община Лозница инж. арх. Данаила Савова-Петрова допълни, че в рамките на Бюджет – 2025 и реализирането на Инвестиционната програма за общински проекти до края на юни 2027 г. на територията на Общината ще бъдат реализирани проекти на обща стойност 9 968 086 лв. Предвидено е през този период да бъде направена реконструкция на водопроводната мрежа на с. Синя вода. Средствата, които ще бъдат вложени за Етап I, са в размер на 6 174 598 лв. За рехабилитацията на пътя Разград-Веселина-Каменар и Каменар-Пороище са осигурени 1 510 614 лв. Общо 471 940 лв. ще бъдат инвестирани в основен ремонт на общинския път Лозница-Манастирци-граница общ. (Лозница-Тъговище) - Макариополско. Финансиране в размер на 361 644 лв. е осигурено за рехабилитация на пътя Трапище Разград - Сейдол граница /Лозница - Търговище/ и Сейдол-Миладиновци. Общината планира да инвестира 1 449 290 лв. в паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоковите пространства в кварталите 34, 54, 88 и 43 в Лозница. За реконструкцията на водопроводната мрежа на Синя вода вече е подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и се очаква всеки момент да започнат дейностите по строително-монтажните работи, каза Данаила Савова.

Тя допълни, че продължава реализацията на проекта, свързан с преустройството на сграда за обществено хранене към професионалната гимназия в града и превръщането ѝ в социална кухня. Той е част от капиталната програма на общината и се очаква да приключи до края на тази година. Общата му стойност е 435 хил. лв., като допълнително за нуждите на социалната кухня ще бъде изградена и фотоволтаична електроцентрала на стойност 95 хил. лв., заяви директорът на общинската дирекция. Тя отчете още, че през изминалата година е приключил основния ремонт на църковния храм „Света Параскева“ в общинския център, финансиран от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). „В момента със средства от общинския бюджет се изпълняват дейности по ремонт на сградата на детска градина в града, предстои асфалтиране на улична мрежа и подновяване на хоризонталната улична маркировка в Лозница, както и ремонт на първите два етажа на административната сграда на общинска администрация“, каза още Савова. Тя добави, че ръководството на общината продължава да работи по проекти, свързани с обновяване на училища, детски градини и обществени сгради, които по думите ѝ са важни за местното население.

Община Лозница работи активно и по европейски проекти с различна насоченост, каза Данаила Савова.

Тя уточни, че продължава съвместната работа с общините Разград и Цар Калоян, свързана с концепцията за интегриран проект за създаване на общ туристически продукт по поречието на река Бели Лом. С финансиране от ПРСР се реализират проекти на стойност 2 734 802 без ДДС. От тях над 779 хил. лв. се инвестират в повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост чрез изграждане на фотоелектрически централи в Община Лозница. Подобектите са сградите на Общинската администрация, Начално училище „Васил Левски“ в Лозница, Основно училище „Христо Ботев“ в Гороцвет и Средно училище „Христо Ботев“ в Лозница. Финансирането за рехабилитацията и реконструкцията на улици от уличната мрежа на Община Лозница, реализирани на територията на Лозница и селата Бели Лом и Веселина, е на стойност 1 955 799 лева без ДДС, каза още Савова. Тя добави, че през март Общината е кандидатствала за финансиране по същата програма с нови проекти за рехабилитация на общинския път до Сейдол и улици в селата Сейдол, Ловско и Чудомир на обща стойност около 4,5 млн. лева.

Общината има одобрени два проекта за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I. С над 653 225 лв. ще бъде саниран Блок 4б-1, а 817 380 лв. ще бъдат инвестирани в енергийното обновяване на Блок „Лудогорие“, заяви Данаила Савова. Тя подчерта, че в началото на тази година в рамките на програмата са изготвени техническите проекти, а в момента тече процедура за избор на изпълнители на строително-монтажните работи по прилагане на енергоефективните мерки на двете жилищни сгради.

Община Лозница работи и по проект за изграждане на Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства и за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в Лозница на стойност над 2,7 млн. лв. Вече са завършени процедурите по проектиране, издадени са разрешения за строеж, подписано е споразумение за финансиране с Министерството на труда и социалната политика и предстои процедура за избор на строител, каза директорът на общинската дирекция. Тя добави, че в края на изминалия месец Общината е кандидатствала с проект за изграждане на нова зарядна станция и закупуване на нов електромобил, който ще обслужва хора в неравностойно положение.

