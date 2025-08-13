Франция, Германия и Великобритания са уведомили ООН, че са готови със санкции срещу Иран заради ядрената му програма, пише "Файненшъл таймс"

Страните от така наречената група Е3 - Франция, Германия и Великобритания, са уведомили ООН, че са готови да възобновят санкциите си срещу Иран, ако азиатската държава не се върне към преговорите с международната общност във връзка с ядрената си програма, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на британския в. "Файненшъл таймс".

Миналия месец Иран нарече "безотговорни" трите европейски страни, които заплашват Техеран със санкции заради застоя в преговорите по иранската ядрена програма.

Париж, Лондон и Берлин трябва да "оставят настрана изтъркалите се заплахи и натиск“, заяви тогава в социалната мрежа "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи.