Закриване на Агенцията за публичните предприятия и контрол поиска председателят на ДПС Делян Пеевски

Закриване на Агенцията за публичните предприятия и контрол поиска председателят на ДПС и на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на формацията. По думите му разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре.

Собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора. Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства, с участието на общините и държавните структури, заяви Пеевски.

Според него, за да се случи всичко това, е необходимо държавните предприятия и имоти да останат там, където са. "Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура", посочи Пеевски.

Всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това, смята депутатът.

"Новото начало" ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо, заяви Пеевски. Депутатът предлага закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост.

"Всички опити да се внушава, че има “добра” приватизация - когато продават служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов - бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев, и “лоша” приватизация - такава, в която Радев, Костов и хората им не участват, са вятър и мъгла", коментира Пеевски.

В началото на май от правителството съобщиха, че се предвижда продажба на държавни имоти, а средствата ще отиват във фонд за изграждане на детски градини и училища. Премиерът Росен Желязков обясни тогава, че е извършен анализ върху 4400 имота, като 1800 представляват поземлени имоти и сгради, 1200 са само сгради. Както БТА съобщи, Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, беше внесена в Народното събрание. Целта на предложението е приетата програма да се разгледа от парламента, за да се постигне политически консенсус за ефективно упражняване на правото на собственост върху въпросните имоти, посочват в мотивите си от Министерския съвет.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, каза в неделя президентът Румен Радев. Държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от промените в Закона за държавната собственост, които бяха приети на 31 юли от парламента с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати.

Агенцията за публичните предприятия и контрол изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, посочват от агенцията на своя сайт.