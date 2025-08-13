Подробно търсене

Роботизирано куче в Мексико учи на хуманно отношение към животните по улиците

Елена Христова
Снимката е илюстративна: АП/Karl DeBlaker
Монтерей,  
13.08.2025 08:20
 (БТА)

Той ходи, говори, тича и си играе. Той е Уолдог - робот с изкуствен интелект, който обикаля град Монтерей в Мексико, за да повиши осведомеността относно малтретирането на животните и хуманното отношение към тях, предаде Ройтерс. 

С дружелюбния си металически глас Уолдог, който е с размерите на бигъл, започва разговори с деца и възрастни за правата на животните.

"Здравейте, аз съм Уолдог и съм тук, за да говоря от името на онези, които нямат собствен глас - животните по улиците", казва той на група жители от по-беден квартал на Монтерей.

Роботизираното куче след това обяснява в какво се състои неговата работа.

Федералният сенатор Уолдо Фернандес от Монтерей казва пред Ройтерс, че е платил 4084 долара за Уолдог от собствените си средства и го е кръстил на себе си.

Четириногият робот се нуждае от възрастен придружител и се управлява дистанционно.

Фернандес, който се самоопределя като активист за правата на животните, допълва, че Уолдог се стреми да насърчава добротата и отговорността както към животните, така и към хората.

В публикация в Инстаграм сенаторът посочва, че той ще има и практическо приложение - да сигнализира за боклуци и дупки по улиците и да регистрира други улични кучета. 

Роботизирани кучета са били използвани и в спасителни операции след природни бедствия. Американските власти също разработват четириноги роботи за патрулиране по границата между САЩ и Мексико.

Фернандес казва още, че засега Уолдог има натоварена програма - да посещава училища, площади и квартали и да позира за много селфита.

19.03.2025 20:15

Роботизирано куче на шведска компания за изкуствен интелект се учи и адаптира по подобие на човека

Шведската стартъп компания за изкуствен интелект "ИнтюиСел" (IntuiCell) е създала куче-робот на име Луна, което има функционална цифрова нервна система, способна да се учи и адаптира по подобие на хората и много други животни, предаде Ройтерс.
01.07.2024 21:00

Роботизирано "куче водач" може да направи по-независими хората с увредено зрение

Шесткрако роботизирано куче водач в Китай един ден може да помогне на хората с увредено зрение да водят по-независим начин на живот, предаде Ройтерс, позовавайки се на базирания му в Шанхай, Китай, изследователски екип.

