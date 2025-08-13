Латвия обяви, че ще се включи с поне 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Украйна

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви, че страната ѝ ще се включи най-малко с 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев с покупки от САЩ, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринфром.

Латвийските министри са обсъдили въпроса за приноса на балтийската държава на заседание при закрити врата, уточнява агенцията.

"Сумата, с която Латвия ще допринесе за закупуване на американски оръжия за Украйна, все още не е уточнена, но няма да бъде по-малко от два милиона евро", каза Силиня.

Украинският президент Володимир Зеленски имаше разговор миналата седмица с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, по време на който е получил уверението, че Латвия ще се присъедини към инициативата на НАТО.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", написа тогава Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук".