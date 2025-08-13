Подробно търсене

Латвия обяви, че ще се включи с поне 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Украйна

Иво Тасев
Латвия обяви, че ще се включи с поне 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Украйна
Латвия обяви, че ще се включи с поне 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Украйна
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и минстър-председателката на Латвия Евика Силиня. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Рига/Киев,  
13.08.2025 02:58
 (БТА)
Етикети

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня обяви, че страната ѝ ще се включи най-малко с 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев с покупки от САЩ, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринфром.

Латвийските министри са обсъдили въпроса за приноса на балтийската държава на заседание при закрити врата, уточнява агенцията. 

"Сумата, с която Латвия ще допринесе за закупуване на американски оръжия за Украйна, все още не е уточнена, но няма да бъде по-малко от два милиона евро", каза Силиня.

Украинският президент Володимир Зеленски имаше разговор миналата седмица с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, по време на който е получил уверението, че Латвия ще се присъедини към инициативата на НАТО.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", написа тогава Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук". 

/ИТ/

Свързани новини

06.08.2025 11:55

НАТО ще координира редовни и големи доставки на оръжие за Украйна, закупено в САЩ

НАТО започна да координира редовни доставки на големи пакети оръжейна помощ за Украйна, след като Нидерландия обяви, че ще предостави ракетни комплекси за противовъздушна отбрана, боеприпаси и друга подкрепа на стойност 500 милиона евро (578 млн.
05.08.2025 15:46

Норвегия, Швеция и Дания се включват заедно с около половин милиард долара в новия план на НАТО за американски оръжия за Украйна

Норвегия, Швеция и Дания ще се включат заедно със сумата от около 500 милиона долара в новата инициатива на НАТО за снабдяване на Украйна с американски оръжия, предаде Ройтерс.
05.08.2025 13:31

НАТО обяви, че по новия финансов план за Украйна ще бъдат съгласувани редовни и големи оръжейни доставки

НАТО започна да работи по съгласуването на редовни доставки на мащабни оръжейни пакети за Украйна в рамките на новия си финансов план "Списък с първостепенните нужди на Украйна", след като Нидерландия обяви първата пратка на стойност 500 милиона евро, предаде Асошиейтейд прес.
04.08.2025 21:24

Нидерландия даде началото на новия финансов план на НАТО за оръжия за Украйна с 500 милиона евро

Нидерландия ще бъде първата държава с принос към новия план на НАТО – "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Priority Ukraine Requirements List, PURL), финансирайки схемата за снабдяване на Киев с оръжия с 500 милиона евро (578 милиона

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:52 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация