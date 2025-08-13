През август Италия отново говори за мостове

Август е месецът, в който от седем години се говори задължително за мостове. Причината за това произтича от една трагедия. Утре италианците ще си спомнят за жертвите на рухването на участък от моста „Моранди“ над реката Полчевера в Генуа. В трагедията на 14 август 2018 г. загинаха 43 души, сред които цели семейства, припомнят италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“.

На фаталната годишнина редица италиански държавници и политици по традиция ще направят изявления, в които ще призоват отговорните за тази трагедия да получат заслужено наказание, а хората да си извлекат поуки от нея. Неизменно по време на годишнината в речите си политиците ще припомнят и че две години след рухването на моста на същото място в Генуа беше изграден нов мост, наречен „Сан Джовани“, проектиран от родения в града световноизвестен архитект Ренцо Пиано. Проектът беше подарък от Пиано за Генуа. А цялата зона под новия мост, там където преди седем години се срути участъкът от стария мост, е в процес на трансформация и ще се превърне накрая в мемориален парк за жертвите на трагедията в Генуа.

Близо 60 души са обвинени заради случилото се на 14 август 2018 г. Сред тях има бивши ръководители и технически кадри на италианската компания „Аутостраде пер л’Италия”, която се грижи за поддръжката на италианските магистрали, и на компанията за консултации, тестове и анализи СПЕА, както и бивши и настоящи представители на министерството на транспорта и други държавни служители. Обвиненията по делото варират от убийство на повече от един човек до пропуски при спазването на правилата за безопасност. Според обвинението много от обвиняемите по случая са знаели, че мостът „Моранди“ може да рухне, но не са направили нищо, за да предотвратят това.

Делото е във финална фаза, която обаче се очертава също като самия процес да се проточи. В края на юли прокурорите по процеса произнесоха речите си. През настоящия месец няма съдебни заседания заради традиционната лятна ваканция. Процесът ще бъде подновен през септември, припомня „РАИ Нюз“. По време на едно от заседанията през юли прокурорите отново се фокусираха върху диагностичните изследвания на моста „Моранди“, направени в миналото с цел проверка на състоянието му. Още от доклади през 90-те години на миналия век става ясно, че по стълбовете на частично рухналия мост е имало следи от корозия и амортизация. През 2009 г. доклад е констатирал и, че пилон номер 9 на моста, този, който през 2018 г. рухна, е в по-лошо състояние от пилон номер 10. Всичко това не е успяло да предотврати трагедията от 14 август 2018 г.

Бързото изграждане на новия мост над Полчевера в Генуа, изтъквано всяка година в изказванията на италианските политици по време на възпоменанията на 14 август, напомня на много италианци, че от около 50 години в Италия се говори непрестанно и за бързо изграждане на друг мост, който най-после да свърже южната област Калабрия, на континентална Италия, с южната италианска островна област Сицилия. Сега между двете области, разделени от Месинския проток, има фериботни и самолетни връзки, посочва АНСА.

Според легендите мечтите за изграждане на мост над този проток датират от времето на Римската империя, припомня Си Ен Ен. Конкретно проектът за мост над протока датира от 60-те години на миналия век. Няколко правителства са залагали в програмите си реализирането на този план, но поради високата цена той е отпадал от приоритетите им. Последно конкретика в тази насока имаше при второто правителство на Силвио Берлускони. През 2001 г. то постави началото на реализирането на проекта. През 2005 г. самото изграждане на моста беше възложено на консорциума „Еуролинк“, в който лидерска роля днес играе компанията „Уибилд“, която има над 83 000 служители и се занимава с големи инфраструктурни проекти в Италия и зад граница, като например метролинии, метростанции, летища, язовирни стени, мостова и пътна инфраструктура и др. През 2006 г. работата по проекта за мост над Месинския проток беше преустановена от правителството на Романо Проди, преценило го като много скъпо начинание.

С идването на власт на дясната коалиция на Джорджа Мелони преди три години проектът за моста беше съживен. Указ в тази насока беше приет от правителството през пролетта на 2024 г. Създадена беше и компания наречена „Стрето ди Месина“ (в превод от италиански „Месински проток“), която ще координира цялата дейност по реализиране на проекта. В нея 55 процента акциите се държат от министерството на икономиката, 36,6 процента от компанията АНАС, която отговаря за пътната инфраструктура в Италия. Минимално дялово участие имат и областите Калабрия и Сицилия, припомни „Месаджеро“ миналата година. На 6 август тази година италианското правителство окончателно одобри проекта за изграждане на моста, предадоха Франс прес, Ройтерс и АНСА. Това стана по време на заседание на Междуведомствения комитет за икономическо планиране и устойчиво развитие, припомня АНСА. На заседанието присъстваха италианският премиер Мелони и италианският министър на инфраструктурата и транспорта Матео Салвини, за когото проектът за Месинския мост е приоритетен. Тогава беше съобщено, че цената на моста ще е 13,5 милиарда евро, които ще бъдат осигурени от държавата, отбелязва Франс прес.

Матео Салвини нарича Месинския мост „бижу на планетарно ниво“, припомня Франс прес. Той уверява, че на Италия ще й излезе по-скъпо ако не реализира моста, отколкото ако го реализира. Това обаче не успокоява критиците, които твърдят, че е по-добре властите да инвестират сумите, предвидени за изграждане на моста, в подобряване на транспортната инфраструктура в Калабрия и Сицилия и на фериботните връзки между двете италиански области. На заседанието на 6 август Салвини отново повтори, че Месинският мост ще бъде ускорител на развитието на региона, който ще донесе икономически растеж и работни места в Сицилия и Калабрия, предаде Франс прес. Според оценки на италианското правителство изграждането на Месинския мост и съпътстващата го инфраструктура ще създаде 100 000 работни места, предаде Асошиейтед прес.

На заседанието на 6 август беше припомнено, че сега има още един етап за преодоляване и това е валидирането на проекта и от Сметната палата, допълва АНСА. Миналата година именно Сметната палата разкритикува силния дисбаланс в подкрепа на моста в планираните държавни инвестиции. Тези критики бяха отправени в оценката, направена от Сметната палата на бюджета за 2024 г., припомня Франс прес. Сега Салвини се надява, че Сметната палата бързо да валидира проекта и работата по него да започне още през септември и октомври с отчуждаване на частни имоти. Целта ще е мостът да е готов през 2032 г. или 2033 г., припомни Салвини, цитиран от АНСА. По време на заседанието на 6 август самата Мелони е приветствала проекта като фундаментален етап в работата на нейното правителство, допълва АНСА. Тя е признала, че това е един нелек проект, който обаче е инвестиция в италианското настояще и бъдеще и е един стратегически проект за развитието на цялата нация. „Ние харесваме трудните предизвикателства, когато има смисъл от тях“, е заявила Мелони, предаде АНСА. Според нея Месинският мост ще се превърне в инженерен символ със световно значение и ще покаже силата на волята и техническите компетенции на Италия, посочва Франс прес.

Мостът над Месинския проток ще свързва градовете Месина на остров Сицилия и Вила Сан Джовани в Калабрия. Общата му дължина ще бъде 3666 метра. Но дължината между двата носещи стълба на моста ще е 3300 метра. Това ще го направи най-дългия висящ мост в света. Двата пилона или така наречените кули, които ще крепят централния висящ участък на моста, ще са с височина 399 метра и с тегло 55 000 тона. Мостът ще има по 3 пътни платна в посока. Ще има и 2 железопътни коловоза. Ще има и 2 така наречени обслужващи платна. По него ще могат да минават до 200 влака дневно и до 6000 превозни средства на час, се посочва в сайта на компанията „Стрето ди Месина“.

Мостът ще се издига на 72 метра над протока, което ще позволи под него да минават кораби с различни размери. При натоварен трафик платното може спадне до 70 метра височина над протока, което пак няма да пречи на корабния трафик под моста. Системата за окачване на висящата част на моста включва 2 двойки високоустойчиви стоманени кабели с диаметър 1,26 метра. Те ще бъдат допълнени от 44 323 стоманени въжета за всеки кабел. Общото тегло на кабелите и въжетата ще е 170 000 тона. Общият обем на блоковете, чрез които мостът ще бъде „закотвен“ към морското дъно възлиза на 533 000 кубични метра, посочва специализираното издание „Сикурауто“. По-детайлни данни за моста над Месинския проток има на сайтовете на компаниите "Стрето ди Месина" и "Уибилд".

Мостът ще бъде устойчив на ветрове с порив до 216 километра в час. Максималната скорост на вятъра, регистрирана в района никога не е превишавала 140 километра в час, откакто се водят подобни статистики, припомня компанията „Стрето ди Месина“. Мостът ще е устойчив и на земетресения с магнитуд 7,1. В тази насока вече са били извършени множество тестове и изпитания във водещи лаборатории в света, а проектният план е бил актуализиран, припомнят „Република“ и „Скай Ти Джи 24“, като се позовават на представители на компаниите „Уибилд“ и „Стрето ди Месина“.

Освен самия мост проектът предвижда и изграждането на 20,3 километра пътна инфраструктура и 20,2 километра железопътна инфраструктура, която ще свързва съоръжението със Средиземноморската магистрала и с железопътната гара във Вила Сан Джовани от калабрийската страна на Месинския проток и с магистралите Месина-Катания и Месина-Палермо, както и с новата гара на Месина от сицилианска страна на протока. 80 процента от тези връзки ще са под формата на тунели. В допълнение ще бъдат реализирани на сицилианска страна и три подземни железопътни гари - „Папардо“, „Анунциата“ и „Еуропа“, които заедно с вече съществуващите гари ще обособят транспортна система, която ще обслужва над 400 000 жители на района. А в района „Пиале“ във Вила Сан Джовани се предвижда изграждането на голям център за управление на трафика на моста. Той ще бъде проектиран от световно известния архитект Даниел Либескинд. В него ще има офиси, ресторанти, магазини, конгресен център. Пред тази сграда ще има кръгов площад с голяма висяща скулптура, наречена „Кръгът“, откъдето ще се открива панорамна гледка над Месинския проток и околностите му, допълва „Сикурауто“.

Още миналата година италианското икономическо издание „Соле 24 оре“ съобщи обаче, че Месинският мост излага на риск много имоти в Сицилия и Калабрия. Над 440 сгради ще трябва да бъдат отчуждени и разрушени, допълва и Ройтерс. Засегнати ще бъдат 4000 души. „Соле 34 оре“, „Оупън онлайн“, „Скай Ти Джи 24“ и „Едилтекнико“ говорят за разчистване на общо над 3,7 милиона квадратни метра терени с най-разнородно предназначение, за да може да бъде построен Месинският мост.

Хората ще получат обезщетение за отчуждените имоти, но това не ги успокоява, посочва Ройтерс. „Може да ми предложат три пъти повече от пазарната цена на къщата ми, но това няма значение за мен. За мен има значение пейзажът тук. Те няма да пипнат Месинския пролив“, зарича се Мариолина Де Франческо, 75-годишна жителка на Месина. Нейната къща е близо до мястото, на което ще се издига един от пилоните на моста и следователно тя ще бъде отчуждена, разказва Ройтерс. „Нашите адвокати ще предприемат действия и ние ще ги спрем“, зарича се възрастната сицилианка.

Според местни привърженици на проекта обаче той ще стимулира икономиката на двата региона Сицилия и Калабрия, отбелязва Ройтерс. „Мостът може да създаде работни места за младите и може да промени нещо в Сицилия“, казва 71-годишният Джузепе Карузо, цитиран от Ройтерс. Той обаче признава, че в Сицилия хората обичат нещата да си стоят такива каквито са били в миналото и новостите ги плашат.

Пред „Стампа“ президентът и изпълнителен директор на компанията „Стрето ди Месина“ Пиетро Чучи казва, че вече е доста зает именно с въпроса за съдебните битки, произтичащи от реализацията на проекта.

Според Ливия Лучия Джулиота, юрист консулт в Националната асоциация за правна закрила за гражданите с отчуждени имоти, ще бъде често срещано явление семействата с отчуждени имоти заради Месинския мост, да не могат да си позволят имоти със същите характеристики, като тези, които са им били иззети от държавата. Причина за това е очакваното покачване на цените на недвижимите имоти от двете страни на Месинския проток в районите, в които ще се строи мостът. Само в Месина експерти предвиждат увеличение с 25 процента на цените на имотите, особено в южната част на града, отбелязва „Скай Ти Джи 24“. Ще спечелят със сигурност онези, които ще строят сгради, в които ще са жилищата на работниците или офисите на компаниите, работещи по реализирането на проекта, допълва медията. Всичко това никак не успокоява властите на градовете Вила Сан Джовани и на Месина. През април миналата година беше разпространен и списък на сградите, които ще бъдат разрушени заради моста. По същото време се появи и видео, представящо как ще изглеждат мостът и околностите му.

Фаталистите също са притеснени от моста над Месинския проток. Те припомнят, че в последно време в Италия климатичните промени водят до рязко влошаване на времето със силни пориви на вятъра, в това число и до торнада в „американски стил“. Мнозина си спомнят, че самото рухване на моста „Моранди“ в Генуа стана насред силна предиобедна буря. Според фаталистите нищо не може да гарантира, че мостът няма да бъде разлюлян от мощен вятър. Компанията „Стрето ди Месина“ припомня, че пориви на вятъра от близо 300 километра в час в Месинския проток се случват веднъж на 2000 години.

Мнозина фаталисти припомнят и мощното земетресение от 1908 г. с магнитуд, оценяван днес на 7,5 и с епицентър в Месинския проток. Тогава последва и цунами и всичко това отне живота на 82 000 души, припомня АНСА. Според някои оценки жертвите са били още повече – над 100 000, допълва Си Ен Ен. Това си остава и най-тежкото земетресение в Европа по брой на загиналите, допълва медията. То напомня, че Месинският проток е разположен по дължината на разломна линия. Според критици на Месинския мост неговите стълбове ще бъдат забити именно в разломната линия. Компанията „Стрето ди Месина“ опровергава тези твърдения.

Трети фаталисти припомнят, че теченията в Месинския проток са доста бурни и променливи, което също би могло да въздейства върху структурата на моста, отбелязва Си Ен Ен.

През април на 2024 г. ЕС включи проекта за Месинския мост в Трансевропейската транспортна мрежа, предаде АНСА. Това означава, че някои елементи от проекта ще получат европейско финансиране.

На срещата на върха на НАТО в Хага през юни на настоящата година Италия подкрепи идеята за увеличаване на разходите за отбрана с общо 5 процента от БВП на година. От тях 1,5 процента ще бъдат за инфраструктурни проекти, имащи отношение към отбраната. Според италианското правителство Месинският мост може да попадне в тази категория, защото той води към Сицилия, където има база на НАТО, припомня Франс прес. Което означава, че този мащабен проект ще помогне на Италия да изпълнява в продължение на няколко години целта за 1,5 процента от БВП на година, отделяни за свързани с отбраната инфраструктурни обекти.

Месинският мост ще свързва две италиански области, печално известни с мафиите си. В Калабрия действа ндрангетата, а в Сицилия - коза ностра, припомня Ройтерс. Правителството обеща, че по никакъв начин двете мафии няма да успеят да проникнат в плановете за реализиране на моста – нещо, което притеснява много италианци, посочват АНСА, Франс прес, Си Ен Ен и Ройтерс. Двете мафии имат предистория за проникване в доходоносни държавни благоустройствени проекти. Салвини казва, че властите ще бдят 24 часа в денонощието това да не се случи сега. За целта вече са приети протоколи за действие срещу мафиотското проникване, каквито бяха приети и при реализиране на домакинството на Световното изложение през 2015 г. в Милано и на зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина, допълва АНСА. Според Салвини това, че има мафии не означава, че не трябва да се предприема нищо. „Да не се строи този мост заради това, че в тези две области има мафии, означава никога да не се реализира никакъв проект в тези райони“, смята Салвини, цитиран от АНСА и Франс прес.

Месинският мост плаши и еколозите. Световният фонд за дивата природа припомни на няколко пъти, че Месинският проток е защитена зона по силата на европейската директива за хабитатите и предупреди, че проектът за моста ще има изключително висока и неустойчива за околната среда цена. Неправителствената организация „Клуб Киото“ също описва проекта като ненужен и вреден за околната среда. Според екологичната организация „Лигамбиенте“ Месинският мост ще наруши миграционните пътища между Европа и Африка на птиците и на морските бозайници, отбелязва Си Ен Ен. В Месинския проток има 300 вида диви птици. Още през 2005 г. ЕК разкритикува Италия, че не е направила анализ как ще се отрази изграждане на такъв мост върху съществуването на тези видове, припомня Франс прес. От компанията „Стрето ди Месина“ обещават мерки за опазване на защитените видове и на хабитите, посочва Ройтерс.

Всичко това обаче не успокоява и политическата буря, разразила се относно моста. Според опозиционната Демократическа партия този проект потъпква екологичните норми, нормите на ЕС и стандартите за сигурност, както и всякаква проява на благоразумие, посочва Франс прес. Според Никола Фратояни, съпредседател на партия „Съюз Зелени Левица“, Месинският мост е безумно решение от всякаква гледна точка, един мега проект, за който ще се отклонят много държавни средства, които са по-нужни за решаването на спешни проблеми и на удовлетворяването на спешните потребности на милиони италианци, посочва Франс прес. Според Анджело Бонели, съпредседател на „Съюз Зелени Левица“ планът за моста е огромно пилеене на пари. Дори Берлускони не е дръзнал да направи подобно нещо – да пропилее милиони евро за бетон и пропаганда, казва Бонели и допълва, че на 6 август проектът за моста е бил одобрен въпреки негативните становища от страна екологичната общност и относно сеизмичните рискове. Правителството на Мелони е проявило арогантност, като е игнорирало на 6 август компетентните технически органи, казва още Бонели, цитиран от АНСА. Той добавя, че Сицилия и Калабрия имат нуждата от железопътни линии, от питейна вота, от транспорт, а не от мост, свързващ два района, в които инфраструктурата ще продължи да е на плачевно ниво. Неправителствената организация „Италия Ностра“ също казва, че са нужни инвестиции в подобряването на пътната и железопътната инфраструктура в Сицилия и Калабрия, вместо да се пилеят пари за подобен мост.

Бъдещите потребители на моста също са притеснени заради таксата за преминаването по него. „Стрето ди Месина“ казва, че таксата за преминаване на кола ще е под 10 евро, а за онези, които ползват моста често, намалението ще бъде значително, посочва АНСА.

През лятото на миналата година италианският архитект и пейзажист Анджело Рена предложи алтернативен вариант на Месинския мост, пише изданието „Артрибуне“. Съоръжението на Рена беше предназначено за използване от автомобили и камиони, високоскоростни влакове и велосипеди. Предвиждаше се то да е дълго 6 километра и да е плаващ тунел, позициониран на дълбочина от 50 метра. Тунелът нямаше да е закотвен към морското дъно, а щеше да е свързан с плаващи понтони на повърхността на водата. Тунелът щеше да е на две нива. На горното в центъра щяха да се движат влаковете, а в страничните платна - лекотоварните и тежкотоварните превозни средства. На долното ниво щеше да има терариуми с растения и дървета и то ще е предназначено за велосипедисти. Понтоните на съоръжението щяха да са свързани с архипелаг от изкуствени острови, разположени на около 500 метра един от друг в протока между Сицилия и континентална Италия. Тези острови, освен че щяха да са от полза за структурата на съоръжението, щяха за да са в подкрепа и на местната флора и фауна, тъй като щяха да се превърнат в подходящ хабитат за птиците и микроорганизмите. Подводната част от островите ще допринася и за съхранението на подводното биоразнообразие, заяви миналата година Рена при представянето на проекта си.

В сферата на научната фантастика в края на 2023 г. сатиричният калабрийски канал във Фейсбук „Ло Статале Йонико“ представи друга версия за Месинския мост, създадена от програма, използваща изкуствен интелект. След задаване на всички критерии, програмата е „произвела“ мост, който свършва по средата и после прави завой и потегля на обратно. Други зевзеци пък припомнят, че в Италия има поговорката, която гласи: „Когато бъде построен Месинският мост“, означаваща в по-свободен превод на български: „Когато цъфне налъмът“.

И докато Италия очаква развитието на ситуацията със строителството на Месинския мост, тя може да се похвали с друг рекорден мост, отбелязва „Скай Ти Джи 24“. През март миналата година в страната беше открит, както написаха тогава италиански издания, най-високият „тибетски мост“ в Европа. Той е дълъг 517,5 метра, има 1023 стъпала и виси на височина от 175 метра. Намира се в селцето Селано в провинция Перуджа. Преминава над долината на река Виджи. За прекосяването на моста, са нужни 30 до 45 минути, пише „Скай Ти Джи 24“.



