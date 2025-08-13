Над 40 издателства и 30 срещи с автори ще представи новото издание на фестивала "С книга на плажа" в Бургас

Над 40 български издателства ще участват в тазгодишното издание на фестивала „С книга на плажа“, който ще се проведе от 13-и до 17 август край Експо център „Флора“ в Морската градина на Бургас. Посетителите ще могат да разглеждат и купуват книги всеки ден в търговски шатри, разположени по алеите около изложбения център.

Програмата включва премиери на нови заглавия, срещи с автори, поетични четения, музикално-литературни представления и специални прояви за деца.

Сред акцентите в първия ден, 13 август, са представянето на енциклопедията „Черно море“ на издателство „Мармот“ и романа „Нощни очи“ на Джак Ланс, представен от Издателска къща „Унискорп“. Поетичният акцент вечерта е премиерата на книгата „Трилистна детелина“ от Диана Саватева, с участието на Аксиния Михайлова.

На 14 август ще бъдат представени новата детска книга „Мери и лепреконът“ на Елена Стойчева, сборникът с разкази „Синия щит“ от Галина Чолакова, както и книгата „Гигантите в джаза“ от проф. Стоян Атанасов.

Програмата за 15 август включва среща с писателя Стефан Минчев и премиерата на сборника му „Българска работа. Съгласуване на времената“ (ИК „Знаци“), както и новия роман на Красимир Димовски „Тезеят в своя лабиринт“ (ИК „Хермес“). Преводачът Красимир Проданов ще представи литературни заглавия от различни европейски страни, а Никола Райков ще се срещне с почитатели на „Приказки-игри“.

Сред водещите събития на 16 август са премиерата на поетичната книга „Вода през пръстите“ от Иван Сухиванов (ИК „Жанет 45“), както и представянето на романа „Родиния“ от Николай Терзийски. Юлияна Дончева ще представи книгата си „Лавината“ от издателство „Книгомания“.

Фестивалът ще завърши на 17 август с премиери на детски книги, сред които „Ива, която говори с животните: Ваканция“ (изд. „Полис“) и „Приключенията на Сърцатко“ (изд. FUNGEDU), както и представяне на стихосбирката „Безопасни игли и чуждо одобрение“ от Мартин Кръстев (ИК „Жанет 45“).