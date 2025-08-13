Правителството ще обсъди споразумение между България и Италия за съвместното изграждане на военни съоръжения във войскови район „Кабиле"

Министерският съвет ще разгледа проект на Споразумение между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне обсъдиха в средата на юли проекта за изграждане на инфраструктура във войскови район „Кабиле", за който се очаква финансиране от страна на НАТО. Тогава Запрянов подчерта, че страната ни работи интензивно по изграждането на многонационален дивизионен щаб, който ще поеме командването и управлението на формирования на наша територия, засилвайки отбранителния потенциал на Алианса в региона.

Правителството ще обсъди и приемането на План за 2025 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

Кабинетът ще обсъди и Споразумение между правителствата на България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Министрите ще гласуват и одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи, в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май до 30 юни 2025 г.

Кабинетът ще обсъди даването на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната.

Правителството ще гласува също проект на решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Според дневния ред на заседанието правителството ще обсъди промени в свое постановление от 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на „Булгаргаз" ЕАД за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства. Кабинетът ще разгледа и промени в решение от 2022 г. за определяне на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз" ЕАД и неговото възстановяване и за одобряване на проект на договор между Министерството на енергетиката и „Булгаргаз" ЕАД за предоставяне на заема.