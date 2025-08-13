В Кубрат предстои откриване на процедура за избор на управител на местната болница

В Кубрат предстои откриване на процедура за избор на управител на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в града. Докладната записка с предложението за обявяване на конкурса за длъжността ще бъде разгледана на днешното заседание на Общинския съвет, сочи справка в сайта на общината.

Според документа, внесен от председателя на Общинския съвет Нуршен Халилова, договорът за управление на лечебното заведение, сключен между Община Кубрат и настоящия управител д-р Леман Балканджиева, е изтекъл на 1 юни. Със свое решение общинските съветници са избрали д-р Балканджиева за временно изпълняваща длъжността управител на „МБАЛ Кубрат“, считано от началото на юни до провеждане и финализиране на конкурсната процедура, пише в докладната записка.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са и докладни относно приемане на годишен план за социалните услуги за 2026 г., актуализиране списъка на средищните училища и безвъзмездно предоставяне на микробус от Община Кубрат за нуждите на Центъра за социална образователна подкрепа. Общинските съветници ще дадат становище и за отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на община Кубрат за земеделско ползване и допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и продажба чрез публичен търг с наддаване на 28 имота в местността Старата чешма.

Сред докладните, които предстои да бъдат обсъдени, са и за даване на съгласие за заплащане на стари задължения на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД към Регионалната здравна инспекция в Разград, както и актуализация на бюджета, инвестиционната програма и поименния списък на обектите за капиталови разходи.