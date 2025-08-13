Подробно търсене
Мексико екстрадира още 26 наркотрафиканти в САЩ; има хора от картелите в Халиско и Синалоа

Иво Тасев
Патрул на Националната гвардия на Мексико в столицата на северозападния щат Синалоа - Кулиакан, където е основната дейност на наркокартела "Синалоа", 14 октомври 2024 г. Снимка: АП
Град Мексико/Вашингтон,  
13.08.2025 03:25
 (БТА)

Мексико екстрадира снощи в САЩ още 26 наркотрафиканти, издирвани от американските власти, под натиска от страна на президента Доналд Тръмп съседната държава да разбие мрежата за наркотрафик, предаде Ройтерс.

Ексгтрадираните затворници са подозирани във връзки с наркокартели, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор на Мексико и Министерството на сигурността и защитата на гражданите, уточни световната агенция.

Мексико съобщи, че Държавният департамент на САЩ е изискал прехвърлянето на членовете на престъпни групировки, изрично обявявайки, че няма да иска смъртни присъди за тях.

Екстрадицията е втора по рода си за тази година, след като през февруари на американска територия бяха прехвърлени 29 души, сред които наркобароните Рафаел Каро Кинтеро и Висенте Карильо Фуентес. Тогава се разгоря дебат за политическото и правно основание на подобно действие, припомня Ройтерс.

Разрешението, дадено от мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум за втората групова екстрадиция, говори за стремежа ѝ да възпре намерението на Тръмп да изпрати американски войски в Мексико, които да противодействат на местните картели, пласиращи огромни количества от смъртоносния фентанил в САЩ, посочва Ройтерс.

Американското посолство в Мексико информира в изявление, че в групата на екстрадираните има членове на картелите в щатите Халиско ("Ново поколение") и Синалоа (със същото име) - двете водещи престъпни групировки на мексиканска територия. Подсъдим в САЩ в момента е един от съоснователите на "Синалоа" - Исмаел Самбада, известен като Ел Майо. 

"Тази екстрадиция е поредният пример за това какво е възможно, когато две правителства се обединят срещу насилието", заяви американският посланик в Мексико Роналд Джонсън.

"Тези бегълци сега ще се изправят пред американското правосъдие и гражданите на двете ни държавите ще се чувстват в по-голяма безопасност", добави той.

Шейнбаум вече каза, че САЩ и Мексико се приближават към споразумение по сигурността, което ще разшири двустранното сътрудничество в борбата с наркокартелите, посочва Ройтерс.

/ИТ/

Към 03:52 на 13.08.2025

