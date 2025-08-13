Подробно търсене

Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие

Снимка: Николай Грудев, БТА, архив
13.08.2025 07:55
Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които осем в жилищни сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в промишлена сграда, един в селско стопанство, както и други. 

Без нанесени материални щети са възникнали 111 пожара, от които 74 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 30 в отпадъци и други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства, една при битови или промишлени инциденти, и 24 за оказване на техническа помощ.

Регистрирани са 18 лъжливи повиквания. При пожарите няма пострадали или загинали хора. 

