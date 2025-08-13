Кипърците очакват да видят настоящия президент и бившия главен одитор сред кандидатите за президентския пост

Настоящият президент Никос Христодулидис и бившият главен одитор Одисеас Михаилидис са най-вероятните кандидати за президентските избори през 2028 г. в Република Кипър според мнението на хората. Това сочи ново проучване, за което съобщава сайтът "Сайпръс мейл".

На въпрос кой според тях определено ще се кандидатира на следващите президентски избори, 52 процента от анкетираните отговарят Христодулидис, а 51 процента – Михаилидис. Следват председателката на кипърския парламент и лидер на партия Демократически сбор Анита Деметриу с 40 процента и бившият партиен лидер Авероф Неофиту с 39 процента. Според 29 процента за президент ще се кандидатира кметът на Пафос Федонас Федонос.

На въпроса кой ще стигне до втория тур на президентските избори, Михаилидис получава 26 процента, Деметриу от Демократически сбор – 22 процента, а Христодулидис – 19 процента.

По отношение на настроенията на обществеността преди парламентарните избори догодина 16 на сто от анкетираните заявяват, че възнамеряват да гласуват за някаква нова политическа партия или движение, а 17 процента отхвърлят „традиционните“ партии.

Един на всеки двама анкетирани казва, че няма да гласува за партията, която традиционно е подкрепял.

Попитани за кого биха гласували, ако парламентарните избори се провеждаха днес, 17 процента избират Прогресивната партия на трудовия народ (АКЕЛ), а 16 процента – Демократически сбор (ДИСИ). Националният народен фронт (ЕЛАМ) получава 13 процента, следван от новата партия на Михаилидис "Алма" ("Скок") с 9 процента и Демократическата партия (ДИКО) с 6 процента.

Последните президентски избори в Република Кипър се състояха в началото на февруари 2023 г., а парламентарни избори имаше през май 2021 г.