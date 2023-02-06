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Българските волейболни съдии отново получиха престижни наряди за евротурнирите

Асен Даскалов
Българските волейболни съдии отново получиха престижни наряди за евротурнирите
Българските волейболни съдии отново получиха престижни наряди за евротурнирите
снимка: Българска федерация волейбол
София,  
06.02.2023 14:37
 (БТА)

Българските съдии получиха поредни престижни назначения в европейските клубни турнири за мъже и жени, съобщиха от Българска федерация волейбол в понеделник. Двубоите от престижните надпревари са през февруари.

Назначения на българските арбитри:
Шампионска лига - мъже, плейофи
15 февруари: Берлин РБ (Германия) - Зираатбанк (Турция), първи съдия Добромир Добрев 

Шампионска лига - жени
8 февруари: група В, Волей Милано (Италия) - Волеро льо Кане (Франция), първи съдия Александър Виналиев

8 февруари: група С, Вакъфбанк (Турция) - Игор Горгонзола Новара (Италия), втори съдия Ивайло Иванов 

CEV Cup - мъже, четвъртфинал
9 февруари: Волей Любляна (Словения) - Валс Груп Милано (Италия), първи съдия Илиян Георгиев

CEV Cup - жени, четвъртфинал
7 февруари, ТНИ Истанбул (Турция) - Бусто Арсицио (Италия), втори съдия Атанас Върбанов 

Challenge Cup - мъже, четвъртфинал
7 февруари: Макаби (Израел) - Фонте Бастардо (Португалия), първи съдия Любомир Сираков

Challenge Cup - жени, четвъртфинал
8 февруари: КСМ Лугож (Румъния) - Астерикс (Белгия), първи съдия Илия Пенков

8 февруари: Простейов (Чехия) - ВИБ Тюринген (Германия), първи съдия Стоян Барев

/ГК/

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