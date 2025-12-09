Манчестър Юнайтед се изкачи на шесто място във Висшата лига с победа срещу Уулвърхемптън

Манчестър Юнайтед се изкачи на шесто място в класирането на английското първенство по футбол, след като спечели с 4:1 срещу Уулвърхемптън в мач от 15-ия кръг. "Червените дяволи" са с актив от 25 точки, колкото има и петият в подреждането Челси след равенството 0:0 с Борнемут.

Юнайтед поведе в 25-ата минута чрез Бруно Фернандеш, който засили протестите на феновете на Уулвс срещу собствениците на отбора. Националът на Хаити Жан-Риснър Белегард изравни в добавеното време, но втората част протече изцяло под контрола на "червените дяволи".

Браян Мбемо изведе Юнайтед напред в 52-та минута и Мейсън Маунт се разписа за 3:1 малко след час игра, а Фернандеш оформи крайния резултат осем минути преди края на редовното време от дузпа. Именно след изтичането на 90-те минути съдиите дадоха девет продължение, но бяха освиркани от малцината останали по трибуните, които скандираха "надувай свирката".

Уулвс са последни в класирането на Висшата лига и имат само две точки от 15 мача.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 15-ия кръг на Висшата лига: Уулвърхямптън - Манчестър Юнайтед - 1:4 от неделя: Брайтън - Уест Хям - 1:1 Фулъм - Кристъл Палас - 1:2 от събота: Астън Вила - Арсенал - 2:1 Борнемут - Челси - 0:0 Евертън - Нотингам Форест - 3:0 Манчестър Сити - Съндърланд - 3:0 Нюкасъл - Бърнли - 2:1 Тотнъм - Брентфорд - 2:0 Лийдс - Ливърпул - 3:3 Начело в класирането е Арсенал с 33 пред Манчестър Сити с 31, Астън Вила с 30, Кристъл Палас с 26, Челси с 25 и Манчестър Юнайтед с по 25 и други.