Ивайло Георгиев
Манчестър Юнайтед се изкачи на шесто място във Висшата лига с победа срещу Уулвърхемптън
Снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
09.12.2025 08:25
 (БТА)

Манчестър Юнайтед се изкачи на шесто място в класирането на английското първенство по футбол, след като спечели с 4:1 срещу Уулвърхемптън в мач от 15-ия кръг. "Червените дяволи" са с актив от 25 точки, колкото има и петият в подреждането Челси след равенството 0:0 с Борнемут.

Юнайтед поведе в 25-ата минута чрез Бруно Фернандеш, който засили протестите на феновете на Уулвс срещу собствениците на отбора. Националът на Хаити Жан-Риснър Белегард изравни в добавеното време, но втората част протече изцяло под контрола на "червените дяволи".

Браян Мбемо изведе Юнайтед напред в 52-та минута и Мейсън Маунт се разписа за 3:1 малко след час игра, а Фернандеш оформи крайния резултат осем минути преди края на редовното време от дузпа. Именно след изтичането на 90-те минути съдиите дадоха девет продължение, но бяха освиркани от малцината останали по трибуните, които скандираха "надувай свирката".

Уулвс са последни в класирането на Висшата лига и имат само две точки от 15 мача.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 15-ия кръг на Висшата лига:

Уулвърхямптън - Манчестър Юнайтед   - 1:4

от неделя:
Брайтън - Уест Хям                  - 1:1
Фулъм - Кристъл Палас               - 1:2

от събота:
Астън Вила - Арсенал                - 2:1
Борнемут - Челси                    - 0:0
Евертън - Нотингам Форест           - 3:0
Манчестър Сити - Съндърланд         - 3:0
Нюкасъл - Бърнли                    - 2:1
Тотнъм - Брентфорд                  - 2:0
Лийдс - Ливърпул                    - 3:3

Начело в класирането е Арсенал с 33 пред Манчестър Сити с 31, 
Астън Вила с 30, Кристъл Палас с 26, Челси с 25 и Манчестър Юнайтед с по 25 и други.

