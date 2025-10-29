Изложба на аромати в Германия съчетава 1000 години ухания с изкуство и история

Изложба в Германия дава възможност на посетителите да открият непознатите светове на ароматите, като помиришат 81 различни ухания в 37 галерии, предаде Асошиейтед прес.

Питали ли сте се някога как мирише войната? Или сте размишлявали върху уханието на любовта, зловонието на Париж през Средновековието или свещения аромат на религията. Експозицията, която ще продължи до 8 май следващата година, може да даде отговор на тези въпроси.

Изложбата "Тайната сила на ароматите" в музея "Кунстпаласт" съчетава аромати с изкуство, отвеждайки посетителите на пътешествие през повече от 1000 години културна история.

"Тази изложба е експеримент и покана към нашата публика да открие историята на ароматите, подушвайки я със собствения си нос", казва Феликс Крамер, генерален директор на музея.

Експозицията следва хронологичен ред - от религиозни артефакти от Средновековието до съвременното изкуство на 21-ви век.

Различните галерии са оборудвани така, че да създават връзка между изкуството и аромата на конкретен исторически период или културен контекст.

В тъмна галерия с християнски дърворезби, изобразяващи различни сцени от Библията, се носи аромат на смирна, използвана не само в християнството, но също в юдаизма и исляма.

Ароматите предизвикват по-силни емоционални реакции от всеки друг сетивен орган. Затова не е изненадващо, че посетителите почти се отдръпват от страх, когато влязат в галерията, посветена на Първата световна война. В нея се носи аромат, създаден чрез смесване на острата миризма на барут с металния мирис на кръв и сяра.

"Всеки, който някога е преживял война, конвенционална война, ще я намрази, защото тук можеш да помиришеш нейната бруталност", казва Роберт Мюлер-Грунов, куратор на изложбата и водещ експерт в областта на ароматите.

"Това е първата изложба в света, която въвежда аромати в музей в тази форма, формат и мащаб", допълва той.

В галерията, посветена на страстта и емоциите, в която е изложена картината "Венера и Адонис" на фламандския художник Рубенс, ухае основно на рози и цивета (хищно животно от семейство Виверови). Нейният аромат е бил считан за еротичен през 17-и век, но днес кара посетителите да се мръщят от отвращение.

Някои миризми са свързани също с различни епохи от историята като например зловонието на Париж през Средновековието, което кара някои посетители да се давят, вдишвайки, смесица от "аромати" на канализация, мухъл и немити тела.

Галерията, посветена на 20-те години на миналия век, прославя освобождението на жените, които по това време започват да носят ярки червила, да подстригват косата си на каре и да пушат цигари на публични места. Помещението е изпълнено с ободряващия аромат на тютюн, ванилия и кожа - смесица, която е поклон към известни ранни парфюми като историческия Tabac Blond, пуснат на пазара през 1919 г.

Преминавайки към модерното изкуство, музеят представя по-съвременни аромати между творби на Анди Уорхол, Ив Клайн или Гюнтер Юкер. Те напомнят на посетителите за световноизвестни марки като "Кока-Кола" или германската авиокомпания "Юроуингс", която разпръсква приятен и релаксиращ аромат в самолета, когато пътниците се качват на борда.