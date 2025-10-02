Използвате ли езикови технологии или езикови ресурси при създаването на продукти и услуги, които Вашата компания предоставя, или във Вашата научна работа? Работите ли в областта на изкуствения интелект, информационните и езиковите технологии, роботиката или компютърната обработка на езика? Търсили ли сте езикови приложения, които да интегрирате във Вашите разработки? Знаете ли достатъчно за платформите, които ги предоставят? Имате ли бизнес стратегии за това как споделянето на продукти и услуги може да допринесе за развитието на Вашата компания или научна дейност?

Ако тези въпроси Ви интересуват и искате да научите нещо повече, посетете нашия семинар „Европейско пространство за езикови данни“!

Европейското пространство за езикови данни и Институтът за български език към Българската академия на науките събират експерти от българските технологични компании, публичната администрация и научните среди, за да обсъдят значението на езиковите данни за развитието на езиковите технологии и инструментите, базирани на изкуствен интелект, в България. Събитието ще се проведе на 8 октомври 2025 г. в Българската академия на науките, гр. София.

Къде: зала „Проф. Марин Дринов“ в Централната сграда на БАН, ул. „15 ноември“ № 1 Кога: от 9.00 до 15.30 часа На семинара ще бъде представена европейската платформа за събиране, създаване, споделяне и повторна употреба на многоезикови и многомодални данни „Европейско пространство за езикови данни“. Ще бъдат засегнати различни теми, свързани с езиковите данни и езиковите технологии в България и за български език, както и с трудностите и предизвикателствата при създаването, управлението и разпространението на езикови данни. Приветствие от името на Европейската комисия ще поднесе г-н Филип Желин, ръководител на сектор „Многоезичие“ в Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия, и ще разкаже за програмата „Цифрова Европа“ и Общото европейско пространство за езикови данни. От българска страна приветствие ще поднесе г-н

Радослав Петков, председател на Съвета за иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско-промишлена палата.

Посредством Общото европейско пространство за данни комуникацията и обменът на разнообразни данни и техните метаданни се превръщат в реалност за всички европейски държави. От началото на 2023 г. Европейската комисия предоставя нова мащабна подкрепа за споделянето на езикови данни, която се реализира чрез Европейското пространство за езикови данни.

Европейското пространство за езикови данни има за цел да изгради надежден и ефективен пазар за обмен на езикови ресурси както в частния, така и в публичния сектор в съответствие с Европейската стратегия за данните. В изпълнение на тази цел Европейското пространство за езикови данни организира серия от национални семинари в европейските държави, на които ще бъде показано как технологичните компании могат да монетаризират своите данни в многоезикова Европа, където езиковите технологии и приложенията, базирани на изкуствен интелект, играят все по-значима роля. Събитието е предназначено за представители на технологични компании, които използват езикови ресурси и езикови технологии при създаването и разпространението на продукти и услуги; за работещите в областта на изкуствения интелект, информационните и езиковите технологии, роботиката или компютърната обработка на езика; както и за всички създатели на езикови данни и езикови ресурси от научните среди, публичната администрация и бизнеса. Събитието ще се проведе на български и английски език със симултанен превод за чуждестранните участници на български език.

Повече информация за проекта „Европейско пространство за езикови данни“ и за семинара в България можете да намерите тук: [ https://language-data-space.ec.europa.eu/events_en ] Събитието е свободно, но регистрацията е задължителна, за да можем да осигурим подходяща организация за участниците.

Регистриция за участие: [ https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LDS_WS1-BG ]

